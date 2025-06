Povorka ponosa u Sarajevu pod sloganom "Ljubav je zakon"

U 18 sati počela je šesta po redu povorka ponosa u Bosni i Hercegovini, pod sloganom „Ljubav je zakon“. Okupljeni nose brojne transparente, među kojima se ističe i onaj s porukom „Free Palestine“.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Organizatori podsjećaju da se od prve povorke 2019. godine ništa bitno nije promijenilo kada su u pitanju prava LGBTIQ+ osoba u BiH.

Okupljanje je trajalo od 16 do 18 sati, nakon čega je krenula protestna šetnja glavnom gradskom ulicom do Skenderije, zatim preko Miljacke, ulicom Terezija, Mostom Suade Dilberović i Olge Sučić, te Vilsonovim šetalištem nazad do polazne tačke. Završetak povorke planiran je oko 19 sati, kada će biti održani govori i kulturno-umjetnički program.

Učesnici su i ove godine istakli pet ključnih zahtjeva: pravno priznavanje istopolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštitu LGBTIQ+ osoba od nasilja u porodici, uvođenje zločina iz mržnje u krivični zakon te izmjene Zakona o javnim okupljanjima u Kantonu Sarajevo po evropskim standardima.

Sigurnosne mjere su bile pojačane, a kontrola je počela dva sata prije zvaničnog početka. Prostor između dva muzeja, kao i okolni ugostiteljski objekti, privremeno su evakuisani.

