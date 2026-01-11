logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin bira novog lidera Čečenije: Ljekari se bore za život Kadirovu, 3 kandidata u igri

Putin bira novog lidera Čečenije: Ljekari se bore za život Kadirovu, 3 kandidata u igri

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Stanje Ramzana Kadirova se naglo pogoršalo, Putin navodno već ima tri kandidata za novog lidera Čečenije.

Kadirov loše, Putin bira nasljednika Izvor: YouTube/Daily Aviation/Screenshot

Stanje Ramzana Kadirova, lidera Čečenije, se naglo pogoršalo, javlja "Interfax Ukrajina". Kako javlja ukrajinski list, njemu su počeli da otkazuju bubrezi i navodno se već duži vremenski period razmatra o mogućem nasljedniku.

Prema informacijama anonimnih izvora iz Glavne obavještajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane, Kadirov je na dijalizi. Ljekari trenutno nemaju optimistične prognoze.

On se ne nalazi u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji. Najbliži članovi njegovog porodičnog klana su se okupili i prate njegovo stanje iz dana u dan.

"U pozadini boravka Ramzana Kadirova pred ulaznim vratima na koncertu Josifa Kobzona značajno se aktivirao proces određivanja kandidata za mjesto novog vođe Čečenije", tvrdi anonimni izvor ukrajinskog lista.

Ima više kandidata za nasljednika, spominju se Magomed Daudov, Apti Alaudinov i najstariji sin Kadirova, Ahmat Kadirov, saznaje "Ukrinform". Ahmat je nedavno imenovan za vršioca dužnosti zamjenika predsjednika vlade.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Ramzan Kadirov Vladimir Putin Čečenija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ