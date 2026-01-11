Putin bira novog lidera Čečenije: Ljekari se bore za život Kadirovu, 3 kandidata u igri

Stanje Ramzana Kadirova se naglo pogoršalo, Putin navodno već ima tri kandidata za novog lidera Čečenije.

Stanje Ramzana Kadirova, lidera Čečenije, se naglo pogoršalo, javlja "Interfax Ukrajina". Kako javlja ukrajinski list, njemu su počeli da otkazuju bubrezi i navodno se već duži vremenski period razmatra o mogućem nasljedniku.

Prema informacijama anonimnih izvora iz Glavne obavještajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane, Kadirov je na dijalizi. Ljekari trenutno nemaju optimistične prognoze.

On se ne nalazi u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji. Najbliži članovi njegovog porodičnog klana su se okupili i prate njegovo stanje iz dana u dan.

"U pozadini boravka Ramzana Kadirova pred ulaznim vratima na koncertu Josifa Kobzona značajno se aktivirao proces određivanja kandidata za mjesto novog vođe Čečenije", tvrdi anonimni izvor ukrajinskog lista.

Ima više kandidata za nasljednika, spominju se Magomed Daudov, Apti Alaudinov i najstariji sin Kadirova, Ahmat Kadirov, saznaje "Ukrinform". Ahmat je nedavno imenovan za vršioca dužnosti zamjenika predsjednika vlade.