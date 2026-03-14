Tramp o kraju sukoba sa Iranom: "Rat će završiti kad osjetim to u kostima"

Donald Tramp poručio da SAD imaju neograničeno municije za rat u Iranu te je naglasio da je on taj koji će donijeti odluku o kraju.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se ne želi obavezati na konkretan vremenski rok za završetak vojnih operacija u Iranu. Gostujući na Fox News-u, Tramp je poručio da će borbe prestati onda kada on lično osjeti da je trenutak za to, slikovito objasnivši da će taj osjećaj imati „u svojim kostima“. Iako ne vjeruje da će sukob „dugo trajati“, naglasio je da je on taj koji će donijeti konačnu odluku.

Dok administracija iz Vašingtona šalje donekle protivrječne signale o trajanju operacija — koje se procjenjuju na period od nekoliko dana do nekoliko mjeseci — Tramp je istakao da su Sjedinjene Države spremne na sve opcije. Iako očekuje skori svršetak rata, napomenuo je da se borbe, ukoliko to bude neophodno, mogu nastaviti unedogled.

Trump on when war with Iran will end:



"When I feel it. When I feel it in my bones"pic.twitter.com/liUZkdnSfe — Headquarters (@HQNewsNow)March 13, 2026

Predsjednik je oštro odbacio navode o eventualnoj nestašici municije i vojne opreme:

„Niko ne posjeduje tehnologiju ni naoružanje kakvo mi imamo. Daleko smo ispred svih planova“, izjavio je Tramp u razgovoru sa Brajanom Kilmidom. Dodao je da SAD raspolažu „praktično neograničenim zalihama municije“ koje mogu koristiti dokle god bude potrebno.

Iako je odluku o završetku rata sveo na sopstvenu procjenu, Tramp je napomenuo da se redovno konsultuje sa ključnim saradnicima, među kojima su ministar odbrane Pit Hegset, državni sekretar Marko Rubio i potpredsjednik Džej Di Vens.