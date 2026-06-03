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Novi sastav Savjeta bezbjednosti: Četiri države dobile mjesto, jedna još čeka

Novi sastav Savjeta bezbjednosti: Četiri države dobile mjesto, jedna još čeka

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Austrija, Portugalija, Zimbabve, Trinidad i Tobago izabrani su za nove nestalne članice Savjeta bezbjednosti UN, javio je dopisnik RIA Novosti.

UN - Ujedinjene nacije Izvor: Shutterstock

Savjet bezbjednosti UN čini 15 članica, i to pet stalnih -Rusija, Kina, Francuska, Velika Britanija i SAD sa pravom veta i 10 nestalnih, koje se biraju po regionalnom principu.

Generalna skupština UN počela je danas izbor pet novih nestalnih članica Savjeta bezbjednosti za 2027-2028, ali učesnici sastanka nisu uspjeli da izaberu petu.

Kirgizija i Filipini su se prijavili za to mjesto, ali nijedna od zemalja nije osvojila dovoljan broj glasova. Od svih trenutnih kandidata, samo Kirgizija nikada nije bila član Savjeta bezbjednosti.

Izbori će biti nastavljeni, navodi RIA Novosti.

Novoizabrane države će zamijeniti Dansku, Grčku, Pakistan, Panamu i Somaliju u Savjetu. Bahrein, Kolumbija, Demokratska Republika Kongo, Letonija i Liberija će za sada zadržati svoja mjesta nestalnih članica Savjeta bezbjednosti.

(Srna)

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