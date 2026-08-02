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Porodica Ljudmile skuplja novac poslije horora u Beogradu: Tijelo ubijene Ruskinje biće prebačeno u Rusiju

Porodica Ljudmile skuplja novac poslije horora u Beogradu: Tijelo ubijene Ruskinje biće prebačeno u Rusiju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Posmrtni ostaci Ruskinje Ljudmile Turkove (27), koja je ubijena i nađena u koferu u Padinskoj Skeli, biće prebačeni u Rusiju. Porodica prikuplja 8.000 evra za transport tijela i troškove sahrane.

Porodica Ljudmile skuplja novac poslije horora u Beogradu: Tijelo ubijene Ruskinje biće prebačeno u Rusiju Izvor: društvene mreže

Planirano je da posmrtni ostaci 27-godišnje Ruskinje Ljudmile Turkove, koja je ubijena u Srbiji, budu prebačeni u Rusiju radi kremacije. Preuzimanje tijela očekuje se 3. avgusta, nakon čega će u gradu Puškinu biti održana sahrana i pomen, prenosi portal 78.ru.

Prema riječima poznanika stradale djevojke, njena porodica trenutno radi na prikupljanju neophodne dokumentacije i organizaciji transporta. Zbog toga je porodica pokrenula prikupljanje sredstava, potrebno je oko 8.000 evra.

Prijateljica Turkove saopštila je da će prikupljeni novac biti usmjeren na transport posmrtnih ostataka, organizaciju sahrane i druge prateće troškove. Ona je takođe napomenula da porodica čeka zvanični završetak svih procedura.

Podsjetimo, Ruskinja Ljudmila Turkova doputovala je u Srbiju na odmor 23. jula, a dva dana kasnije prestala je da se javlja rođacima. Nakon njenog nestanka, u grupama na ruskom jeziku u Beogradu počele su da se šire informacije o potrazi za djevojkom. Nekoliko dana kasnije, njeni posmrtni ostaci pronađeni su u koferu u rijeci u blizini beogradskog naselja Padinska Skela.

Osumnjičeni za ubistvo manekenke iz Sankt Peterburga je 25-godišnji državljanin Turske. Prema podacima iz istrage, muškarac je pozvao djevojku na sastanak, nakon čega ju je ubio. Policija nastavlja istragu o svim okolnostima ovog stravičnog događaja.

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00:38
Osumnjiceni za ubistvo Ruskinje iznosi kofer iz stana
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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Tagovi

ruskinja ubistvo Beograd

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