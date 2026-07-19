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Pitali ga da li je Arapin, pa ga optužili da je plašio žene i djecu: Detalji nasilja nad maloljetnikom u Beogradu

Pitali ga da li je Arapin, pa ga optužili da je plašio žene i djecu: Detalji nasilja nad maloljetnikom u Beogradu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Dvojica mladića (21) uhapšena su jer su na Trgu republike pretukli maloljetnika (16) iz Emirata zbog nošenja arapske nošnje. Dječak je teško povrijeđen, a napadačima je predložen pritvor.

Uhapšeni zbog brutalnog prebijanja tinejdžera iz UAE Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Beogradska policija je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila dvojicu dvadesetjednogodišnjaka, M.K. i V.S. zbog sumnje da su u centru Beograda, na platou Trga republike, brutalno pretukli šesnaestogodišnjaka rođenog u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Maloljetnik je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, a mediji otkrivaju detalje brutalnog napada u centru grada.

Kako se nezvanično saznaje, napad se dogodio 9.jula oko 22 sata, kod ulaza u Narodni muzej.

"Osumnjičeni su prišli maloljetniku, pitali ga da li je Arapin, nakon čega su ga ispitivali da li u njegovom rancu ima arapsku narodnu nošnju koju je nosio dva dana ranije. Govorili su mu da je tom nošnjom plašio žene i djecu koja su se kretala ulicom. Primoravali su ga da se izvini", kaže izvor za medije.

Kako nezvanično saznaju mediji, nakon što se maloljetnik nasmijao, osumnjičeni M.K. je, kako se sumnja, žrtvi zadao više udaraca pesnicom u glavu.

"Kada je maloljetnik pao na zemlju, prišao mu je navodno osumnjičeni V.S. koji ga je nogom šutnuo u glavu", kaže izvor za medije.

Kako nezvanično saznaju mediji, maloljetnik je zadobio tešku tjelesnu povredu.

Pred tužiocem iznijeli odbranu

Osumnjičeni su ubrzo identifikovani i uhapšeni. Određeno im je najpre zadržavanje do 48 sati nakon čega su sprovedeni kod tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu na saslušanje.

Osumnjičeni su pred tužiocem, 18.jula, izneli odbranu.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, nakon saslušanja, predložilo Prvom osnovnom sudu u Beogradu da im odredi mjeru pritvora budući da postoji boravkom na slobodi mogli da ometaju istragu uticanjem na svjedoke, kao i da bi u kratkom vremenskom roku mogli da ponove krivično djelo.

(Blic/MONDO)

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