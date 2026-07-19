Jezivo nasilje u Beogradu: Tinejdžera (16) zvjerski pretukli i svukli zbog majice

Jezivo nasilje odigralo se sinoć u Beogradu kada su dvojica nepoznatih napadača pretukla šesnaestogodišnjeg tinejdžera zbog majice sa obilježjima kluba koju je nosio na sebi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tinejdžer J. N. (16) pretučen je sinoć u Beogradu kada su ga dvije nepoznate osobe napale zbog majice koju je nosio, navodi Telegraf.rs.

Maloljetnik je išao kući i čekao je autobus, kada je pored njega stao njemu nepoznat automobil iz kog su izašle sve muške osobe.

Osobe iz automobila tražile su od maloljetnika da skine majicu jednog kluba koju je nosio, a kada je on odbio napali su ga tako što su ga više puta udarili u tijelo, a potom mu skinuli majicu.

Pretučenog mladića primijetio je radnik obezbeđenja koji je radio noćnu smjenu i odmah je pozvao policiju, a tinejdžer je sanitetom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

(Telegraf/Mondo)