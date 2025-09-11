logo
Maloljetnik otet u Beogradu pa odveden u napušten objekat i brutalno mučen

Autor Mihajlo Sfera
Dva nepoznata muškarca su u utorak natjerala srednjoškolca da uđe u automobil, nakon čega su ga "oteli" pa mučili i tukli. Dječak je zbrinut u bolnici, policija traga za nasilnicima.

Maloljetnik otet i brutalno mučen u Beogradu Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Jezivo nasilje dogodilo se, u utorak, u Beogradu kada su dva nepoznata muškarca naterala jednog srednjoškolca da uđe u taksi, a zatim se sa njim odvezli u napušten objekat gdje su ga mučili i tukli!

O stravičnom zlostavljanju svedoče povrede koje je maloljetnik zadobio, a konstatovali ljekari na Institutu za majku i dijete.

"Tamo su ga postavili na stolicu i počeli krvnički da ga tuku i muče", kaže za medije sagovornik blizak istrazi.

Kako je nesrećni tinejdžer ispričao, osim batina, sjekli su ga oštrim predmetom nalik mačeti i upaljačem mu pekli tabane. Nakon stravičnog zlostavljanja i iživljavanja, monstrumi su ga pustili, a dječak je pješke stigao do kuće i sve ispričao majci koja ga je odmah odvezla u bolnicu.

On je prilikom davanja izjave u policiji rekao da nikada do sada nije vidio muškarce koji su nad njim vršili nasilje, ali da mu se čini da su bili dosta stariji od njega.

O slučaju je obaviješteno Prvo osnovno javno tužilaštvo koje vodi istragu, dok policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju napadača.

Motiv ovog jezivog i krvavog zločina nad srednjoškolcem nije poznat, ali očekuje se da će istraga rasvijetliti sve detalje ovog incidenta.

Maloljetnik se nalazi na Instutu za majku i dijete u Beogradu.

 (Telegraf/MONDO)

Tagovi

maloljetnici maloljetnik nasilje Beograd

