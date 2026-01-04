logo
Sve spremno za svečani defile: MUP RS održao probu (FOTO)

Autor Dragana Božić
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas da će u tradicionalnom defileu povodom obilježavanja Dana Republike učestvovati 14 ešalona MUP-a Srpske i 11 motorizovanih.

MUP RS održao probu defilea za 9. januar Izvor: Srna/Bojan Rečević

Budimir je nakon probe defilea pripadnika MUP-a, istakao da je Policija Srpske spremna za proslavu Dana Republike.

"Mi smo i pored složenih vremenskih prilika probu defilea izveli besprijekorno", rekao je Budimir novinarima u Banjaluci.

Probi je u Centru za obuku u Zalužanima prisustvovao i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević.

"Živjeće ognjište" slogan je pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike, 9. januar.

Republika Srpska će i ove godine nizom manifestacija svečano i dostojanstveno obilježiti Dan Republike. Centralne svečanosti planirane su 5, 8, 9. i 10. januara i predviđeni su svečana akademija, kao i tradicionalni svečani defile.

(Srna/Mondo)

