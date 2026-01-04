logo
"Živjeće ognjište": Dodik najavio obilježavanje 9. januara

Autor Dragana Božić
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska obilježavanjem 9. januara pod sloganom "Živjeće ognjište" šalje poruke mira, te da želi na svom ognjištu da nastavi da se gradi i narodu obezbijediti stabilnost.

Dodik najavio obilježavanje 9. januara Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Republika Srpska će nizom manifestacija obilježiti 9. januar pod sloganom pod sloganom `Živjeće ognjište`. Time šaljemo poruke mira i želimo da nastavimo da na našem ognjištu gradimo fabrike, auto-puteve, bolnice, hidroelektrane i termoelektrane. Da našem narodu obezbijedimo ekonomsku, energetsku i svaku drugu stabilnost", naveo je Dodik na "Iksu".

On je istakao da je zato potrebno još više okupljanja oko Republike Srpske. 

(Srna/Mondo)

Tagovi

9. januar Milorad Dodik Dan Republike Srpske

