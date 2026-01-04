"Živjeće ognjište": Dodik najavio obilježavanje 9. januara

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska obilježavanjem 9. januara pod sloganom "Živjeće ognjište" šalje poruke mira, te da želi na svom ognjištu da nastavi da se gradi i narodu obezbijediti stabilnost.

"Republika Srpska će nizom manifestacija obilježiti 9. januar pod sloganom pod sloganom `Živjeće ognjište`. Time šaljemo poruke mira i želimo da nastavimo da na našem ognjištu gradimo fabrike, auto-puteve, bolnice, hidroelektrane i termoelektrane. Da našem narodu obezbijedimo ekonomsku, energetsku i svaku drugu stabilnost", naveo je Dodik na "Iksu".

Република Српска ће низом манифестација обиљежити 9. јануар, под слоганом "Живјеће огњиште".



On je istakao da je zato potrebno još više okupljanja oko Republike Srpske.

