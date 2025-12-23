logo
Minić o obilježavanju 9. januara: Slavićemo u Banjaluci i Trebinju (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
"Kao i svake godine slavićemo Dan Republike", kaže Minić.

Minić o proslavi 9. januara Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Premijer RS Savo Minić kazao je danas novinarima u Banjaluci da ne za odakle dolaze špekulacije da ove godine neće biti obilježavan 9. januar.

"Kao i svake godine obilježavamo Dan Republike. Mislim da je juče donesena odluka da će to biti peti, osmi i deveti januar. Petog u Trebinju otvaramo novu bolnicu, osmog januara imamo otvaranje Centralnog spomen-obilježja palim borcima u Banjaluci i akademiju, 9. januara", rekao je Minić.

Dodao je da nije tačno da proslave neće biti.

Savo Minić Dan Republike Srpske 9. januar

