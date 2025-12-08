Nadležni prebacuju odgovornost s jednih na druge: Ko je kriv za novi zastoj u proizvodnji RiTE Ugljevik?

RiTE Ugljevik, jedna od najvećih termoelektrana u Republici Srpskoj, od nedjelje naveče, 7. decembra, ponovo je obustavila rad zbog nedostatka uglja. Za nastalu krizu nadležni gotovo prebacuju odgovornost jedni na druge.

Izvor: Shutterstock

Vlada i ministar energetike ističu da su za organizaciju proizvodnje uglja i rada elektrane odgovorni rukovodioci preduzeća, dok direktori elektroprivrede i termoelektrane upozoravaju na dugogodišnje propuste i problem s pripremom koncesionog polja „Ugljevik-Istok 2“.

Predsjednik Vlade RS, Savo Minić je za Nezavisne novine, na pitanje kako će se situacija riješiti i kada će početi eksploatacija koncesionog polja „Ugljevik-Istok 2“, odgovorio je da je prava adresa za takva pitanja ministar energetike Petar Đokić.

Petar Đokić je naveo da je odgovornost za organizaciju proizvodnje uglja i rada termoelektrane na rukovodstvima preduzeća: Luka Petrović, direktor Elektroprivrede RS, i Žarko Novaković, direktor RiTE Ugljevik.

„Ministarstvo i Vlada usvajaju planove rada i elektroenergetske bilanse, ali ne organizuju proizvodnju“, istakao je Đokić za Nezavisne novine.

Luka Petrović objasnio je da će rudarske mašine uskoro početi rad u polju „Ugljevik-Istok 2“, ali da se do uglja iz tog polja neće moći doći još nekoliko mjeseci zbog pripremnih radova, uključujući izgradnju pristupnih puteva i rješavanje infrastrukturnih pitanja za mještane. Do tada će elektrana koristiti resurse iz „Istoka 1“, što otežava redovno snabdijevanje ugljem.

Petrović je naveo da je problem nastao zbog zapuštenog rudarskog posla i netačnih procjena količine uglja u prethodnim godinama. „Rečeno je da će se na lokalitetu naći šest miliona tona, a pronađeno je samo 1,5 miliona. To je skratilo radni vijek elektrane s tri godine na devet mjeseci“, pojasnio je on.

Iako je rudarska mehanizacija u dobrom stanju, glavni problem je nedostatak kvalitetne fronte za eksploataciju. Petrović je dodao da elektrana mora „izdržati narednih 100 dana“ do 1. aprila, kada počinje remont i očekuje se kontinuitet snabdijevanja.