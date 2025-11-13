logo
Blanuša: Privatizacija giganta RiTE Ugljevik u režiji vladajućeg režima 1

Blanuša: Privatizacija giganta RiTE Ugljevik u režiji vladajućeg režima

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
1

Pokretanje stečajnog postupka u Rudniku i termoelektrani “Ugljevik”, zaista me je šokiralo, rekao je danas na Majevici kandidat SDS-a za predsjednika RS Branko Blanuša.

a.JPG Izvor: SDS

On je dodao da je u pitanju najvjerovatnije privatizacija ovog elektroenergetskog giganta u režiji i na korist vladajućeg režima u Srpskoj.

"Ovo je još jedan primjer na koji način se vrši privatizacija najvažnijih resursa u elektroenergetskom sektoru i sasvim je sigurno da će po istom scenariju Advokatska kancelarija "Stevanović" i firma "Pavgord", kao u primjeru "Alumine", izvršiti privatizaciju još jednog vrlo bitnog dijela elektroenergetskog sektora u Republici Srpskoj, a to je Rudnik i termoelektrana "Ugljevik", rekao je Blanuša, koji je i stručnjak za energetiku.

"Na žalost, prisustvujemo strašnim stvarima koje se dešavaju, da ono što pripada svim građanima Republike Srpske, ono što su naši nacionalni resursi, ide u privatne ruke i da pojedini tajkuni i ljudi bliski režimu ili dijelu tog režima, koriste postojeće resurse u svoje lične svrhe, na način da izvlače resurse od naroda Republike Srpske i koriste ih za sebe", istakao je.

(BN)

Darko

Skidajte ovoga Blanusu sa “ekrana”. Ovo je ulizica i smarac.

