Dodik u Višegradu: Glas za Karana je glas protiv Šmita

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je večeras stanovnike Višegrada da na predstojećim nametnutim izborima za predsjednika Republike Srpske glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana, jer će to značiti opstanak Srpske, siguran i stabilan život.

Predizborni skup snsd-a u Višegradu Izvor: Srđan Jeremić/Srna

On je poručio da je glas za Karana glas protiv /visokog predstavnika za BiH/ Kristijana Šmita.

"Ove izbore željeli su drugi, a ne mi. Odlučili smo da izađemo na ove izbore poslije sudskog procesa da neko drugi ne bi preuzeo i urušio našu borbu. Mi nikada nismo htjeli da damo povod za neke sukobe i dokazali smo da muslimani u prazno pričaju", rekao je Dodik.

On je istakao da je muslimanima Republika Srpska nepotrebna, a da je srpskom narodu nasušna potreba, jer bez Srpske neće biti ni Srba ni slobode.

Dodik je podsjetio da SNSD ima podršku 80 odsto opština i da zato ne želi da izgubi povjerenje naroda.

"Nema nijednog predsjednika koji se borio da ga nisu ganjali i teretili, tako može i Karanu da se desi, ali je rekao da je spreman na to. Danas se najjače branimo izborima onih koje narod želi. Republika Srpska je trebala da bude uništena, ali nisu uspjeli, pa su na kraju htjeli da me osude i uklone", rekao je Dodik.

On je podsjetio na politizovani sudski proces koji je vođen protiv njega, te poručio da se treba boriti za Republiku Srpsku i njenu teritoriju i da ne treba dozvoliti islamizaciju Srpske.

"Suđenje mi je omogućilo da postignem neke rezultate za Republiku Srpsku i zato sam zadovoljan. Treba nam vaša podrška i zato treba da glasate za Karana, jer je to nastavak i opstanak Republike Srpske", poručio je Dodik.

Višegrad SNSD Milorad Dodik siniša karan prijevremeni izbori

