Vukanović traži odgovore od Karana: "Gdje je bio 1992. i ima li hrvatsko državljanstvo?" 3

Vukanović traži odgovore od Karana: "Gdje je bio 1992. i ima li hrvatsko državljanstvo?"

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
3

Poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović uputio je javno više pitanja kandidatu SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniši Karanu, optužujući ga da izbjegava odgovore o svom ratnom putu, profesionalnom angažmanu i političkoj lojalnosti.

10.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U objavi na društvenim mrežama Vukanović je poručio da "lažne patriote, kao i svi korumpirani diktatori, kompradori i izdajnici, glume velike srbende dok prodaju i pljačkaju zemlju", te naveo da se Karan i Milorad Dodik "ogrću zastavama i trobojkama pokušavajući da manipulišu emocijama naroda".

"Izborna kampanja je počela i vrijeme je da se postavi nekoliko pitanja Siniši Karanu, potrčku Milorada Dodika, koji pokazuje da nije ništa drugo do igračka i marioneta u njegovim rukama", naveo je Vukanović, komentarišući i predizborne plakate na kojima, kako tvrdi, "piše da će pobijediti Karan i Srpska za Dodika".

On je optužio vlast da je "sve podređeno jednoj osobi" i da je "Republika Srpska pretvorena u privatni feud, dok porobljeni i ucijenjeni narod treba da glasa za klovna kako bi se nastavila pustoš".

Vukanović je zatim postavio tri konkretna pitanja Karanu: gdje je bio od 1992. do 1995. godine, "kada je iz Sarajeva, kao radnik Državne bezbjednosti BiH, izbjegao u Ilijaš", te koliko je mjeseci proveo u kojoj jedinici Vojske Republike Srpske i na kojem ratištu.

Drugo pitanje odnosi se na mogućnost da je Karan iskoristio pravo na hrvatsko državljanstvo, s obzirom na to da je rođen u Belom Manastiru u Hrvatskoj.

"Da li je kao šef Finansijsko-obavještajnog odjeljenja SIPE po nalogu tužioca Džonatana Ratela i uz asistenciju SFOR-a hapsio Mirka Šarovića i druge čelnike Republike Srpske?", pita Vukanović.

Treće pitanje odnosi se na Karanov angažman u Agenciji za istrage i zaštitu BiH (SIPA), gdje, prema tvrdnjama Vukanovića, "je bio ključna osoba za blokiranje računa i imovine haških optuženika i njihovih porodica".

Vukanović je zaključio da Karan "danas pokušava da se predstavi kao srpski nacionalista, iako je učestvovao u akcijama koje su bile usmjerene protiv ljudi koji su se tada nalazili u Hagu".

Gibon

Šta si ti Vukane odbranio ,da ne kažem oslobodio u tvojoj ponosnoj kamenjari....zlatnom žicom ćemo mi iz Prvog Krajiškog korpusa ograditi, sve to...samo laprdaš ,i laprdaš ,i laprdaš....ima li kraja tvom busanju...

Radenko

Koje gluposti pita opozicija? Pa ovo je smesno šta ovaj Mondo piše

Mi Srbi

Pa dragi Vukane ima nas Srba još u Hr, ponosnih... Jel i tebi smeta kultura nasa ko i njima, kakve veze ima ko je gdje rodjen... Lako je biti srbin u Blizini, dodji malo obidji i nas, da vidis kako živimo...

