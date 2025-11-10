Vukanović traži odgovore od Karana: "Gdje je bio 1992. i ima li hrvatsko državljanstvo?"

Poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović uputio je javno više pitanja kandidatu SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniši Karanu, optužujući ga da izbjegava odgovore o svom ratnom putu, profesionalnom angažmanu i političkoj lojalnosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U objavi na društvenim mrežama Vukanović je poručio da "lažne patriote, kao i svi korumpirani diktatori, kompradori i izdajnici, glume velike srbende dok prodaju i pljačkaju zemlju", te naveo da se Karan i Milorad Dodik "ogrću zastavama i trobojkama pokušavajući da manipulišu emocijama naroda".

"Izborna kampanja je počela i vrijeme je da se postavi nekoliko pitanja Siniši Karanu, potrčku Milorada Dodika, koji pokazuje da nije ništa drugo do igračka i marioneta u njegovim rukama", naveo je Vukanović, komentarišući i predizborne plakate na kojima, kako tvrdi, "piše da će pobijediti Karan i Srpska za Dodika".

On je optužio vlast da je "sve podređeno jednoj osobi" i da je "Republika Srpska pretvorena u privatni feud, dok porobljeni i ucijenjeni narod treba da glasa za klovna kako bi se nastavila pustoš".

Vukanović je zatim postavio tri konkretna pitanja Karanu: gdje je bio od 1992. do 1995. godine, "kada je iz Sarajeva, kao radnik Državne bezbjednosti BiH, izbjegao u Ilijaš", te koliko je mjeseci proveo u kojoj jedinici Vojske Republike Srpske i na kojem ratištu.

Drugo pitanje odnosi se na mogućnost da je Karan iskoristio pravo na hrvatsko državljanstvo, s obzirom na to da je rođen u Belom Manastiru u Hrvatskoj.

"Da li je kao šef Finansijsko-obavještajnog odjeljenja SIPE po nalogu tužioca Džonatana Ratela i uz asistenciju SFOR-a hapsio Mirka Šarovića i druge čelnike Republike Srpske?", pita Vukanović.

Treće pitanje odnosi se na Karanov angažman u Agenciji za istrage i zaštitu BiH (SIPA), gdje, prema tvrdnjama Vukanovića, "je bio ključna osoba za blokiranje računa i imovine haških optuženika i njihovih porodica".

Vukanović je zaključio da Karan "danas pokušava da se predstavi kao srpski nacionalista, iako je učestvovao u akcijama koje su bile usmjerene protiv ljudi koji su se tada nalazili u Hagu".