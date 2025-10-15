Vukanović o sastanku: Radulović kapitulirao pred Stanivukovićem, ne možemo biti na istoj strani sa mafijašima

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović oštro je komentarisao današnji sastanak predstavnika SDS-a i PDP-a, tvrdeći da je vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović „kapitulirao“ pred liderom PDP-a Draškom Stanivukovićem i prihvatio njegove uslove.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vukanović je naveo da je, prema njegovim riječima, Radulović „u načelu prihvatio sporazum o uzajamnoj podršci“, kojim bi Stanivuković bio kandidat SDS-a i PDP-a za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH naredne godine.

„Nevjerovatno je da je prije nekoliko dana Radulović napadao Stanivukovića, optužujući ga da kupuje odbornike i poslanike prljavim novcem, da bi sada pristao na njegove ucjene i dao mu obećanje o zajedničkoj kandidaturi“, izjavio je Vukanović na svom blogu.

On je dodao da se Lista za pravdu i red ne može svrstati „na istu stranu sa mafijašima i izdajnicima“, kako je naveo, te najavio da će u nedjelju u Bijeljini biti održan sastanak i savjetovanje Liste za pravdu i red.

„Sastanak će biti održan u Hotelu ‘Drina’ od 18 časova, a biće organizovana i tribina na kojoj ćemo razgovarati sa građanima o narednim koracima“, rekao je Vukanović.

Podsjećamo, delegacije SDS-a i PDP-a danas su se sastale kako bi razgovarale o nastavku saradnje i podršci kandidaturi Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović izjavio je da je današnji sastanak bio nastavak aktivnosti započetih prethodne sedmice i da su razgovori vođeni prijateljski i otvoreno. Lider PDP-a Draško Stanivuković istakao je da je sastanak protekao u pozitivnoj atmosferi i da je potvrđena saradnja između dvije stranke.

Ipak, iz današnjeg susreta nije proizašao nijedan konkretan dogovor osim najave novog sastanka, koji će biti održan u narednim danima, uz učešće PDP-ovog pokreta i političkih partnera.