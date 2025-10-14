Vještak tvrdi: Požar na automobilu Vukanovića izazvao električni spoj

Vještak je utvrdio da požar na automobilu narodnog poslanika Nebojše Vukanovića nije izazvan zapaljivom tečnošću, već električnim spojem ispod kontrolne table, saopšteno je iz PU Trebinje.

Izvor: Screenshot/Nebojša Vukanović

Vukanovićev automobil marke "Ford Fiesta" zapalio se 11. septembra oko 22:30 časova ispred njegove porodične kuće u Trebinju.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Trebinje saopšteno je da još nisu primili nalaz vještaka i da će se naknadno oglasiti.

Vještačenje je obavljeno u Kriminalističko-tehničkom centru Banjaluka, a iz Policijske uprave Trebinje potvrđuju da nije pronađen nijedan trag zapaljive tečnosti.

Podsjećamo, riječ je o drugom incidentu ove vrste. Prvi slučaj zapaljenog vozila u vlasništvu Vukanovića zabilježen je u martu ove godine, takođe u Trebinju. Taj slučaj još nije rasvijetljen.