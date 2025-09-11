logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iz policije za Mondo: Požar na Vukanovićem automobilu prijavljen sinoć, uviđaj i dalje traje

Iz policije za Mondo: Požar na Vukanovićem automobilu prijavljen sinoć, uviđaj i dalje traje

Autor Brankica Spasenić
0

U Policijskoj upravi Trebinje sinoć oko 22.30 sati zaprimljena je prijava o požaru na automobilu vlasništvo lidera pokreta Za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

Policija o paljevini Vukanovićevog automobila Izvor: Screenshot/Nebojša Vukanović

U ovoj policijskoj upravi su nam naveli da je sinoć započeo uviđaj kojem je, pored njihovih pripadnika, prisustvovao i dežurni tužilac iz Trebinja.

Kako saznajemo, zbog kiše je uviđaj sinoć prekinut, te je nastavljen jutros a za sada nisu poznate okolnosti ni način kako je došlo do paljevine.

Vukanović je objavio na svom Youtube kanalu da mu je po povratku iz Ljubinja, svega 5 minuta po parkiranju automobila i dolaska, zapaljen automobil Ford fiesta, koji je, kako je naveo, kupio supruzi.

Vukanoviću je automobil zapaljen i u martu ove godine, a počinilac još nije otkriven.

Neposredno nakon ovog događaja, tadašnji ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan je tvrdio da policija RS intenzivno radi na rasvjetljavanju paljevine automobila Nebojše Vukanovića ispred njegove porodične kuće u Trebinju.

Ipak, dodao je da je to vrsta krivičnih djela koja se najteže otkriva.

"Svaki oštećeni se posmatra isto sa apekta djelovanja MUP-a i rasvjetljavanja krivičnih djela. Preduzimaju se sve mjere i radnje u cilju identifikovanja osobe koja je izazvala požar na vašem automobilu. Međutim, kada je riječ o toj vrsti krivičnih djela, jedno je od najtežih za otkrivanje. Nemate materijalne dokaze jer su uništeni", rekao je Karan u martu ove godine u NSRS.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nebojša Vukanović paljevina automobil policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ