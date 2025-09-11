Iz policije za Mondo: Požar na Vukanovićem automobilu prijavljen sinoć, uviđaj i dalje traje

U Policijskoj upravi Trebinje sinoć oko 22.30 sati zaprimljena je prijava o požaru na automobilu vlasništvo lidera pokreta Za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

Izvor: Screenshot/Nebojša Vukanović

U ovoj policijskoj upravi su nam naveli da je sinoć započeo uviđaj kojem je, pored njihovih pripadnika, prisustvovao i dežurni tužilac iz Trebinja.

Kako saznajemo, zbog kiše je uviđaj sinoć prekinut, te je nastavljen jutros a za sada nisu poznate okolnosti ni način kako je došlo do paljevine.

Vukanović je objavio na svom Youtube kanalu da mu je po povratku iz Ljubinja, svega 5 minuta po parkiranju automobila i dolaska, zapaljen automobil Ford fiesta, koji je, kako je naveo, kupio supruzi.

Vukanoviću je automobil zapaljen i u martu ove godine, a počinilac još nije otkriven.

Neposredno nakon ovog događaja, tadašnji ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan je tvrdio da policija RS intenzivno radi na rasvjetljavanju paljevine automobila Nebojše Vukanovića ispred njegove porodične kuće u Trebinju.

Ipak, dodao je da je to vrsta krivičnih djela koja se najteže otkriva.

"Svaki oštećeni se posmatra isto sa apekta djelovanja MUP-a i rasvjetljavanja krivičnih djela. Preduzimaju se sve mjere i radnje u cilju identifikovanja osobe koja je izazvala požar na vašem automobilu. Međutim, kada je riječ o toj vrsti krivičnih djela, jedno je od najtežih za otkrivanje. Nemate materijalne dokaze jer su uništeni", rekao je Karan u martu ove godine u NSRS.

