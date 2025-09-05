Vukanović podnio krivičnu prijavu protiv Dodika i Perovića u aferi "KOMSAR-Serdarov" (VIDEO)

Vukanović sa saradnicima podnio krivičnu prijavu protiv Dodika i Perovića u aferi „KOMSAR-Serdarov“.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Lider stranke Za pravdu i red, Nebojša Vukanović, zajedno sa zastupnicima Đorđom Vučinićem (NSRS) i Nenadom Grkovićem (Predstavnički dom PS BiH), podnio je krivičnu prijavu za aferu „KOMSAR-Serdarov“ protiv, kako tvrde, organizovane kriminalne grupe predvođene Miloradom Dodikom i Duškom Perovićem. Grupa je, prema njihovim tvrdnjama, oštetila Republiku Srpsku za više od 300 miliona KM zloupotrebom koncesije za rudnik uglja u Ugljeviku.

Krivična prijava obuhvata Milorada Dodika, Rašida Serdarova, Radovana Viškovića, Luku Petrovića i druge osobe povezane sa sumnjivim poslovima i malverzacijama u preduzeću „Comsar Energy Hidro“.

Vukanović je istakao da su razmjere pljačke ogromne:

„Firma grupacije Comsar u RS ima tri do četiri radnika, dok je Comsar Hidro grupa prošle godine imala desetak hiljada KM prihoda. Dakle, nemaju ni za minimalac, a ta firma dobija 240 miliona KM koji će otići na Kipar, gdje je offshore kompanija. Oko 80 posto novca, kao u slučaju Viaduct, završit će u džepovima Milorada Dodika i drugih članova organizovane kriminalne grupe. U svakom društvu ima kriminalaca, ali postoje pravosuđe, tužilaštvo i policija koji trebaju spriječiti štetne posljedice“, naveo je Vukanović na svom blogu.

Nenad Grković je naglasio da, pored SNSD-a, najveću odgovornost za blokadu Doma naroda BiH snosi HDZ i da će na narednoj sjednici tražiti smjenu njihovih kadrova.

„Već na narednoj sjednici krenućemo u smjenu, prije svega predsjedavajućeg kolegijuma Predstavničkog doma, gospodina Marinka Čavare. Ja ću tražiti da jedna od tačaka dnevnog reda bude njegova smjena. Ako ni to ne bude dovoljno, tražićemo smjenu i ostalih HDZ-ovih kadrova, jer smatramo da pored SNSD-a za ovu situaciju odgovara i HDZ“, kazao je Grković.

Komentarišući Dodikov referendum, Vukanović je istakao da stranka Lista za pravdu i red neće učestvovati, nazivajući ga još jednom prevarom:

„To je neustavno! Lokalna zajednica nema veze sa presudama bilo koga. Kao što nisam ni 2016. učestvovao i jedini sam govorio ‘nemojte izlaziti’. To je Dodikova prevara – šta god prođe na referendumu, on će prihvatiti odluku Ustavnog suda i sprovesti je. Mi nećemo upadati u njegove zamke“, poručio je Vukanović.

(MONDO)