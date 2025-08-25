logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vukanović najavio krivične prijave: Dodik se "lažno predstavlja" kao predsjednik Republike Srpske 3

Vukanović najavio krivične prijave: Dodik se "lažno predstavlja" kao predsjednik Republike Srpske

Autor Nikolina Damjanić
3

Predsjednik Liste za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini RS, Nebojša Vukanović izjavio je da će protiv Milorada Dodika podnijeti dvije krivične prijave – jednu zbog prijetnji u parlamentu Republike Srpske, a drugu zbog “lažnog predstavljanja".

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"U toku posebne sjednice NSRS, u petak uveče, rekao je da sam zlo koje treba ukloniti. Dakle, klasično krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti", kaže Vukanović za Fenu.

Osim toga, kako navodi, Dodik se “lažno predstavlja” kao predsjednik Republike Srpske i kao takav je imenovao mandatara za sastav nove vlade RS.

"Podsjećam da je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandate Dodiku kao predsjedniku RS. On sada imenuje mandatara koji treba u NSRS da predloži sastav nove vlade čiji će legitimitet biti upitan. Osim toga, sigurno će neko tražiti od Ustavnog suda da to ispita", ističe Vukanović.

Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, u petak uveče, usvojena je odluka o raspisivanju referenduma za 25. oktobar, a zauzet je i stav o odbacivanju presuda i neprihvatanju odluka Kristijana Šmita.

Dodik je dan poslije imenovao Savu Minića za mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske.

(MONDO/Fena)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nebojša Vukanović Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Mnk

Vukane haj popusti malo.

Opp

Smiješan neki lik

Djipalo Junuz

@Opp Jest taj Dodik bas smijesan....

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ