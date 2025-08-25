Vukanović najavio krivične prijave: Dodik se "lažno predstavlja" kao predsjednik Republike Srpske

Predsjednik Liste za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini RS, Nebojša Vukanović izjavio je da će protiv Milorada Dodika podnijeti dvije krivične prijave – jednu zbog prijetnji u parlamentu Republike Srpske, a drugu zbog “lažnog predstavljanja".

"U toku posebne sjednice NSRS, u petak uveče, rekao je da sam zlo koje treba ukloniti. Dakle, klasično krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti", kaže Vukanović za Fenu.

Osim toga, kako navodi, Dodik se “lažno predstavlja” kao predsjednik Republike Srpske i kao takav je imenovao mandatara za sastav nove vlade RS.

"Podsjećam da je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandate Dodiku kao predsjedniku RS. On sada imenuje mandatara koji treba u NSRS da predloži sastav nove vlade čiji će legitimitet biti upitan. Osim toga, sigurno će neko tražiti od Ustavnog suda da to ispita", ističe Vukanović.

Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, u petak uveče, usvojena je odluka o raspisivanju referenduma za 25. oktobar, a zauzet je i stav o odbacivanju presuda i neprihvatanju odluka Kristijana Šmita.

Dodik je dan poslije imenovao Savu Minića za mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske.

