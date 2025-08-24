"Sve će to na kraju platiti krajnji kupac": Poslodavci protiv Dodikovog povećanja minimalca

Privreda Republike Srpske nije u stanju da izdrži novo povećanje minimalne plate koje će za sobom donijeti i novi talas inflacije i poskupljenja.

Izvor: CBBIH

Poručuju to iz Unije poslodavaca Republike Srpske povodom najave Milorada Dodika da će od početka naredne godine minimalna plata za zaposlene sa srednjom stručnom spremom biti povećana na 1.100 KM, dok će oni sa visokom stručnom spremom primati 1.400 KM.

Minimalna plata će, kako je rekao Dodik, biti povećana bez obzira na stanje u privredi.

"Pokazalo da mjere povećanja minimalne plate donose poboljšanje ekonomije. Čućemo poslodavce, čućemo neke ljude ali mislimo da se društvo ne može graditi na jeftinoj i neplaćenoj radnoj snazi, to je demoralizacija", rekao je Dodik koji je tako poslovnu zajednicu i prije početka pregovora doveo pred svršen čin.

Cilj mu je, dodaje, da do kraja naredne godine prosječna plata u Srpskoj bude 1.000 evra, što vidi kao “mjeru svog uspjeha”.

Telefoni u Uniji poslodavaca Republike Srpske nakon onog što je Dodik saopštio su se usijali. Njihova računica pokazuje da je to povećanje od 22 odsto.

"Smatramo da je ovo povećanje koje izlazi iz ekonomskih parametara te da je potpuno nerealno. Veoma brzo ćemo imati sastanak sa svim poslodavcima gdje ćemo iznijeti svoj stav", kaže za Capital predsjednik Unije Zoran Škrebić.

On kaže da ekonomski parametri tokom ove godine pokazuju da je takav vid povećanja nerealan.

"Kriza u prerađivačkoj industriji je nastavljena tokom cijele ove godine, imamo smanjenje obima proizvodnje i broja zaposlenih. Ovo će se izuzetno negativno odraziti na sve one koji se bave lon poslovima. Veliki bi udar bio i na drvopreradu koja zadnje dvije godine ima ogrioman pad privredne aktivnosti, zaposlenosti i izvoza. Sigurno će se značajno negativno odraziti na bilanse svih preduzeća", kazao je Škrebić.

On ističe da je zahtjev poslovne zajednice bio da se pregovori oko minimalne plate vode u ekonomsko – socijalnom savjetu, ali da je upitno šta se može ispregovarati s obzirom da se minimalac određuje i prije počeka.

Suvlasnik i direktor “Krajinaklasa” iz Banjaluke Saša Trivić već je najavio poskupljenje proizvoda koji izlaze iz proizvodnih pogona ove kompanije.

"Hljeb će odmah poskupiti za sedam odsto jer nam plate nam u ukupnim troškovima učestvuju sa 36 odsto", kaže on.

Trivić koji je jedno vrijeme bio na čelu poslovne zajednice Republike Srpske kaže da će rast cijena biti veći u onim sektorima gdje je veće učešće radne snage, kao što su to uslužne djelatnosti.

"Sve će ovo na kraju platiti krajnji kupac", zaključio je Trivić.

(Mondo)