Nakon odluke Vlade RS: Kako će izgledati obračun minimalnih plata u praksi?

Nakon što je Vlada Republike Srpske utvrdila diferencirane iznose najnižih plata za 2025. godinu, u javnosti su se pojavile brojne nedoumice.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Dok sindikat smatra da može doći do zloupotreba u okviru sistematizacije radnih mjesta, iz Unije poslodavaca ističu da je sistematizacija zakonska obaveza svakog većeg privrednog subjekta i da su donesene u skladu sa Zakonom o radu, piše RTRS.

Vlada Srpske je utvrdila najniže plate za 2025. godinu, veće u iznosu od 50 pa čak do 400 maraka, u odnosu na prošlogodišnji minimalac koji je ostao isti samo za nekvalifikovane i polukvaliifikovane radnike.

Ono što nije novina, jeste Zakon o radu Republike Srpske, koji je propisao da svaka firma sa više od 15 zaposlenih, mora imati sistematizaciju radnih mjesta.

A baš ovo pravilo o sistematizaciji, unijelo je mnogo zabune kod radnika, koji su zaposleni na mjestima predviđenim za srednju stručnu spremu, a imaju završene fakultete.

Šta to znači u praksi, objašnjavaju iz Unije poslodavaca.

"Ako je kompanija raspisala mjesto za radno mjesto prodavača, ukoliko se neko pojavi sa diplomom, ni jedan poslodavac neće izvršiti diskriminaciju takvog radnika i reći da on ne može da radi na radnom mjestu prodavača jer u suštini i može, međutim ukoliko on prihvata to radno mjesto i platu ponuđeno za to radno mjesto on radi i dobija platu prodavača a ne nekoga zbog diplome koje je završio fakultet", rekao je Zoran Škrebić predsjednik Unije poslodavac Republike Srpske.

Za razliku od ovog primjera, na radnim mjestima, za koja je sistematizacijom i opisom radnih mjesta, propisana visoka stručna sprema, mogu raditi samo visoko obrazovani kadrovi čija će plata u 2025. godini iznositi minimalno 1300 maraka.

Međutim, novom odlukom, sindikat zadovoljan samo djelimično. Problem vide u sistematizaciji.

Goran Stanković generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske istakao je da akt o sistematizaciji poslova i radnih zadataka donosi poslodavac i on određuje koje je to radno mjesto, koja je potrebna kvalifikacija i koji su to poslovi koje taj radnik treba da obavlja.

Međutim, sistematizacije već postoje, podsjećaju iz Unije poslodavaca. Kažu njih je moguće mjenjati samo ako je došlo do promjene tehnološkog procesa a sprečavanje eventualnih manipulacija je na nadležnim inspekcijskim organima.

"Na inspektoratu Republike Srpske i na Poreskoj upravi. Zašto to govorim. Iz razloga što prilikom prijave svakog radnika u Poreskoj upravi prilikom zapošljavanja, vi ste morali da prijavite i koju stručnu spremu i koja je stručna sprema potrebna za radno mjesto. Tako da suštinski svi ti podaci već postoje u Poreskoj upravi", naglasio je Zoran Škrebić predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Dok nadležni inspekcijski organi, potvrđuju da je kontrola obračuna i isplate plata dio njihovih redovnih aktivnosti i da će tako biti u narednom periodu, manipulacije neće biti dozvoljene ni u javnom sektoru.

Zora Vidović ministar finansija Republike Srpske dodala je i da ne samo prema njenom nego i prema generalnom mišljenju, oni koji budu pomislili da smanjuju plate, sigurno će biti smjenjeni a pogotovo oni koji ne isplaćuju.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila i Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, koji će uticati na poboljšanje ekonomsko-socijalnog statusa radnika. Podsjećamo, medicinske sestre i tehničari od januarske plate trebalo bi da dobiju povećanje od 100 maraka, a od aprila svi radnici u zdravstvu povećanje plata za 10 odsto.

(RTRS/MONDO)