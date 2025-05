Saša Mirković tvrdi da ga je u Zagrebu pretukao poznati estradni menadžer

Saša Mirković je za napad optužio estradnog menadžera Velibora Popovića, koji je i sam potvrdio da je do incidenta došlo.

Saša Mirković oglasio se za domaće medije nakon što je brutalno prebijen u Zagrebu. Osnivač i direktor Hype produkcije i Hype televizije u kratkoj poruci je potvrdio da je došlo do incidenta ispred luksuznog hotela.

On je za napad optužio estradnog menadžera Velibora Popovića Popa.

"To je pokušaj ubistva od strane Velibora Popovića Popa. Napao me je s leđa u Zagrebu. Trenutno ne mogu da razgovaram, vode me na kliniku na snimanje", poručio je Saša Mirković za domaće medije.

Velibor potvrdio da je došlo do incidenta

Nakon što je Saša Mirković optužio estradnog menadžera Velibora Popovića Popa da ga je pretukao ispred hotela u Zagrebu, domaći mediji kontaktirali su Popovića kako bi čuli njegovu stranu priče.

Menadžer popularnih pjevačica poput Tee Tairović, Marine Visković i mnogih drugih, oglasio se i detaljno objasnio situaciju.

"Reći ću vam tačno kako je bilo. Stajao sam ispred hotela u Zagrebu, kada je ispred ulaza parkirao crni džip sa zagrebačkim tablicama. Nisam obraćao pažnju sve dok Saša Mirković nije izašao iz vozila. Tada je odmah krenuo ka meni i počeo da mi vrijeđa djecu. Uslijedila je tuča, ali on je prvi napao, što jasno potvrđuje snimak sa mjesta događaja. Ništa od onoga što sada pokušava da iznosi u javnosti nije istina. Svi pokušaji da se prikupi simpatija i iznese lažna slika o tome što se zaista desilo, neće proći. Na snimku se sve vidi, i nema nikakvih laži", rekao je Velibor između ostalog za Telegraf.

Menadžer je dodao da se ništa nije dogodilo osim fizičkog obračuna, te je istakao da mu je čast i obraz najvažniji, kao i zaštita porodice i prijatelja.

"Iza svega što sam rekao stojim, nikada nisam bježao od odgovornosti i ne bježim ni sada", završio je Popović za pomenuti medij, koji je poznat po svom menadžerskom radu sa velikim brojem poznatih pjevača, a mnogi ističu da je veoma imućan i uticajan, te da bi se moglo reći i da "vlada" iz sjenke.

