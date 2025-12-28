logo
Tramp se pohvalio svojim vještinama: "SAD preuzimaju ulogu UN u mirovnim procesima"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države preuzimaju vodeću ulogu u mirovnim procesima jer Ujedinjene nacije, prema njegovim riječima, ne daju konkretne rezultate u rješavanju sukoba.

Donald Tramp poručio da SAD zamjenjuju UN u mirovnim naporima Izvor: Brian Jason / Shutterstock.com

"Drago mi je da objavim da će se sukobi između Tajlanda i Kambodže trenutno zaustaviti i da će se svi vratiti životu u miru, u skladu sa našim nedavno dogovorenim prvobitnim sporazumom. Možda su Sjedinjene Države postale prave UN, koje su od vrlo male pomoći", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da UN nisu pomogle u rješavanju nijednog sukoba, uključujući i onaj između Rusije i Ukrajine.

"Ujedinjene nacije moraju početi da se aktiviraju i uključuju u svjetski mir", rekao je Tramp.

