Tramp želi da zaustavi razvoj nuklearnog oružja, kritikovao UN

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da SAD žele da zaustave razvoj nuklearnog oružja jer bi njegova upotreba označila propast svijeta.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"Želimo da se prekine razvoj nuklearnog oružja. Ako ga ikada upotrijebimo, svijet bi bukvalno mogao da propadne. Ne bi bilo UN o kojima bi moglo da se priča. Ne bi bilo ničega", rekao je Tramp u obraćanju Generalnoj skupštini UN.

On je istakao da SAD imaju najbolje oružje u svijetu, ali da mrze da ga koriste.

"Imamo najjače oružje na Zemlji. Mrzimo da ga koristimo, ali smo uradili nešto što su ljudi 22 godine željeli da urade sa iranskim kapacitetom za obogaćivanje uranijuma - da ga unište", naveo je Tramp.

On je doveo u pitanje svrhu UN, tvrdeći da ta svjetska organizacija nije pomogla u rješavanju globalnih sukoba tokom prvih osam mjeseci njegovog drugog mandata na funkciji predsjednika SAD.

"Bio sam previše zauzet radom na spasavanju miliona života, odnosno na spasavanju i zaustavljanju ovih ratova, ali kasnije sam shvatio da UN nisu tu uz nas. Nisu bile tu. Razmišljao sam o tome, zapravo, nakon što se sve dogodilo, ne tokom ovih pregovora, koji nisu bili laki. Ako je tako, koja je svrha UN?", upitao je Tramp.

Američki predsjednik dodao je da su UN, uprkos značajnom potencijalu za rješavanje globalnih sukoba, daleko od ispunjenja tog obećanja.

(Srna)