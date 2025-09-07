Šef IAEA zabrinut zbog trke u naoružanju: Svijetu prijeti 25 nuklearnih sila, proces razoružanja je u zastoju

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Gorsi upozorio je na mogućnost da u svijetu postoji čak 25 zemalja sa nuklearnim oružjem.

Izvor: Facebook/screenshot

"Bez želje da širim paniku, rizik od nuklearnog sukoba je danas veći nego u prošlosti", rekao je Grosi italijanskom dnevnom listu "Republika".

Grosi je sugerisao da bi u nekom trenutku 20 do 25 zemalja moglo da posjeduje nuklearno oružje, mada nije precizirao vremenski okvir.

Trenutno postoji devet nuklearnih sila, prema navodima više stručnjaka.

"Proces razoružavanja ili kontrolisanog smanjenja nuklearnih arsenala je u zastoju. Oni koji posjeduju nuklearno oružje proizvode ga sve više, uključujući Kinu", rekao je šef IAEA.

On je napomenuo da se sve ležernije govori o taktičkim nuklearnim udarima, što je opisao kao zabrinjavajuće i dodao da je zabrinut zbog toga što su lideri nekoliko zemalja objavili namjeru da nabave nuklearno oružje.

Na pitanje da navede te zemlje, Grosi je rekao da to kao direktor IAEA, ne može reći.

"To su važne zemlje u Aziji, Maloj Aziji i Persijskom zalivu. Svijet sa 20 do 25 nuklearno naoružanih država je nepredvidiv i opasan", naveo je Grosi.

Devet država za koje se zna da posjeduju atomsko oružje su pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti UN: SAD, Rusija, Velika Britanija, Francuska i Kina, a posjeduju ga i Indija, Pakistan, Sjeverna Koreja i Izrael, navodi se u podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira i Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja.

SRNA