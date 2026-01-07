Prijedor uvodi jedinstvenu evidenciju za borbu protiv nasilja u porodici

Radna grupa za koordinaciju i sprečavanje nasilja u porodici grada Prijedora ove godine planira da uspostavi jedinstvenu evidenciju za razmjenu podataka s ciljem stvaranje pouzdanije osnove za praćenje obima, oblika i trendova nasilja u porodici

Izvor: Shutterstock

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku Olivera Brdar Mirković najavila je za Srnu uspostavljanje jedinstvenog okvira za definisanje minimalnog seta podataka koji se mogu razmijeniti.

Ona je navela da će biti formirana manja radna podgrupa sastavljena od predstavnika sektora socijalne zaštite, zdravstva, policije i obrazovanja, da će se analizirati postojeće evidencije nadležnih institucija i izraditi prijedlog internog protokola o razmjeni podataka sa mogućnošću razvoja ili uvođenja informaciono-tehnoloških rješenja.

"Poseban akcenat u ovoj godini stavlja se na jačanje intersektorske saradnje, unapređenje razmjene podataka i koordinacije institucija, razvoj preventivnih programa u zajednici, jačanje kapaciteta stručnih radnika, kao i povezivanje tema sprečavanja nasilja u porodici sa očuvanjem mentalnog zdravlja i socijalne stabilnosti zajednice", rekla je Mirkovićeva.

Grupa će raditi na unapređenju intersektorske saradnje, jačanju kapaciteta stručnih radnika koji u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u oblastima ranog prepoznavanja psihosocijalnih rizika, interdisciplinarnog pristupa i preventivnog djelovanja, te na ulozi obrazovnih institucija u ranom prepoznavanju rizičnih ponašanja i pružanju podrške djeci i mladima koji odrastaju u rizičnom okruženju.

"Aktivnosti u 2026. godini biće usmjerene i na podizanje svijesti o značaju rane intervencije, dostupnosti usluga psihosocijalne podrške i boljeg umrežavanja službi u zajednici, kao i na javne i preventivne kampanje kao mehanizmima podizanja svijesti građana o neprihvatljivosti nasilja u porodici, pravima žrtava i dostupnim mehanizmima zaštite", najavila je ona.

Mirkovićeva, koja je koordinator Radne grupe za koordinaciju i sprečavanje nasilja u porodici grada Prijedora, rekla je da ova grupa planira da u 2026. godini djeluje u šest segmenata.

Aktivnosti će biti realizovane i kroz kalendar značajnih datuma tokom cijele godine, sistematičnim, tematskim i vremenski usklađenim pristupom i u različitim formama javnog djelovanja.

Plan je u formi nacrta dostavljen svim članovima radne grupe uz poziv da svaki od subjekata zaštite dostavi prijedloge, sugestije i primjedbe u toku ovog mjeseca, da bi se na bazi toga izradio konačan dokument.

Grad Prijedor jedna je od brojnih lokalnih zajednica u BiH uključenih u kreiranje mape puta za sistemsku prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje u okviru trogodišnjeg Zajedničkog programa za rodnu ravnopravnost i socijalnu pomoć koji realizuju i finansiraju EU, vlade Švedske i Danske, te četiri agencije UN - "UN žene", Razvojni program UN, Populacioni fond UN i Unicef.