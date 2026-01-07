Dvocfreni minsi aktivirali narandžasto upozorenje: Snijeg prestaje, ali temperature padaju i do -16°C

Nakon intenzivnih snježnih padavina zimska epizoda ulazi u novu, hladniju fazu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema podacima meteorološkog servisa BHMETEO, u naredne dvije noći očekuju nas izraženi minusi, dok će temperature u pojedinim krajevima padati i do -15 stepeni Celzijusa.

Još večeras se očekuje slab snijeg, uglavnom na istoku, sjeveroistoku i sjeveru zemlje, što bi moglo donijeti nekoliko centimetara novog pokrivača. Ipak, od sutra (8. januara) nastupa potpuni prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, koje će prvo zahvatiti Krajinu.

Upravo će razvedravanje biti uvertira u ekstremno hladne noći. U Krajini će se temperature već tokom predstojeće noći spustiti duboko ispod nule, dok će sutra naveče "debeli“" minusi okovati i ostatak zemlje.

Gdje će biti najhladnije?

Meteorolozi najavljuju da će se temperature sutra naveče kretati od -8 do -16 stepeni, dok će na jugu zemlje biti nešto toplije, sa temperaturama do -3°C. Najhladnije će biti u mrazištima i kotlinama istočne i sjeveroistočne Bosne, kao i na području Semberije i Posavine, gdje se očekuju lokalni minusi od -15°C i niže.

Iako će sutrašnji dan biti sunčaniji, stabilizacija će biti kratkog daha. Već u noći na petak (9. januara) očekuje se novo naoblačenje sa zapada.

"U petak će doći do jačanja juga, što će uzrokovati blagi porast temperatura, ali već za vikend stiže novo zahlađenje koje će ponovo donijeti padavine u veći dio Bosne i Hercegovine", navode iz BHMETEO.

Narandžasto upozorenje

Meteoalarm je za sutra izdao narandžasto upozorenje za područje Banjaluke, Prijedora i Bihaća zbog niske jutarnje temperature koja će padati do minus 15 stepeni Celzijusovih.

Za regiju Banjaluka prognozirana je jutarnja temperatura od minus 15 do minus osam, za regiju Prijedor od minus 14 do minus osam, a za regiju Bihać minus 10 stepeni.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog očekivane niske temperature vazduha za sutra i za petak, 9. januara.

Upozorenje se odnosi na Krajinu za sutra, a za centralna, istočna i sjeverna područja za petak, 9. januar.