logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zima ne popušta: Očekuju se novi centimetri snijega, ključni planinski prevoji zatvoreni za kamione

Zima ne popušta: Očekuju se novi centimetri snijega, ključni planinski prevoji zatvoreni za kamione

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme s padavinama i još hladnije.

Prognoza vremena i stanje na putevima Izvor: Jelena Dešić/SRNA

Padaće susnježica i snijeg, ponegdje će biti i jačih snježnih padavina uz povećanje snježnog porkivača, dok će na jugoistoku kiša preći u sunježicu i snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Očekuje se od pet do 15 centimetara novog snijega, a u višim predjelima na jugoistoku između 20 i 30 centimetara snijega.

Na sjeveru i u Krajini se očekuje i ledeni dan. Najmanje snijega biće u Podrinju.

U Hercegovini vjetrovito i oblačno s obilnijom kišom.

Vjetar slab do umjeren, tokom prvog dijela dana na sjeveru i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren, na udare tokom jutra i jak južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od minus dva na sjeveru i u Krajini do pet na jugoistoku, u Hercegovini do 13 stepeni Celzijusovih.

Iz Fedralnog hidrometeorološkog zakona saopšteno je da je jutros u Srpskoj i FBiH oblačno, uz kišu, susnježicu i snijeg.

STANJE NA PUTEVIMA

Zbog snijega i leda na kolovozu, otežano je odvijanje saobraćaja na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH), saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Zbog intenzivnih sniježnih padavina, na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Rogatica, preko Romanije, Trnovo-Foča preko Rogoja, Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni Vrh, Bijeljina-Tuzla preko Banj Brda i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda, obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila.

Saobraćaj za teretnjake takođe je obustavljen i na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Tuzla (Nišići i Karaula), Bihać-Bosanski Petrovac (Ripački klanac), Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), Bosanski Petrovac-Ključ (Lanište), Travnik-Donji Vakuf (Komar) i Prozor-Gornji Vakuf-Uskoplje (Makljen).

Dodatne poteškoće vozačima pričanjavaju grane ili stabla koja se usljed tereta od snijega savijaju ili lome, pri čemu prave zastoj u saobraćaju.

Iz AMS-a skreću pažnju i na povećanu opasnost od odrona, na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa, od 12.00 časova 6. januara do ponoći 7. januara i 9. januara cijeli dan.

Na području Banjaluke 8. januara je zabranjen prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.

Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreben oprez zbog završnih radova.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća se naizmjenično jednom kolovoznom trakom od 07.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

Vozačima se savjetuje da voze oprezno preko prevoja Mlinište i Borova glava.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je
zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prognoza vremena vrijeme stanje na putevima

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ