Problemi u javnom prevozu i kolaps na putevima: Snijeg u Sarajevu ne prestaje, niske temperature do srijede

Zbog vanrednih vremenskih uslova i obilnih snježnih padavina, KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo uključio se sa svojom mehanizacijom u pružanje podrške KJKP "RAD" Sarajevo u aktivnostima čišćenja snijega.

Izvor: Samir Cacan, mondo.ba

Iz ViK-a su naveli da se ovom pomoći želi dati doprinos zajedničkim naporima gradskih službi s ciljem osiguranja prohodnosti saobraćajnica i sigurnijeg kretanja građana u uslovima otežanim zbog snijega koji neprestano pada.

Ranije su se povodom snježnog kolapsa na saobraćajnicama u i oko Sarajeva oglasili i iz KJKP "RAD". Iz ovog preduzeća su saopštili da je na terenu angažovan veliki broj vozila te da se na čišćenju saobraćajnica radi kontinuirano, bez prekida.

Kako su naveli, trenutno su angažovana 33 vozila zimske službe koja rade na čišćenju i održavanju saobraćajnica, a zbog neprestanih padavina intervencije se stalno ponavljaju. Osim puteva, mašinski se čiste i pješački prostori koji su obuhvaćeni planom zimskog održavanja.

Iz KJKP "RAD" istakli su da su prioritet saobraćajnice prvog prioriteta, dio cesta drugog prioriteta, kao i prilazi bolnicama i hitnoj medicinskoj pomoći.

Podsjetimo, snijeg koji od ranih jutarnjih sati pada u Sarajevu izazvao je velike probleme vozačima, ali i odvijanju javnog prevoza.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, snježne padavine i niske temperature zadržaće se do sredine naredne sedmice.

(Klix/Mondo)