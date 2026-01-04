Snijeg pravi probleme u saobraćaju širom Srpske

Regionalni i magistralni putevi na području opštine Lopare su prohodni, u čišćenju snijega angažovano je oko 30 mašina, a u nekim mjesnim zajednicama nestalo je struje usljed intenzivnih snježnih padavina, rekao je načelnik opštine Rado Savić.
"Saobraćaj se odvija na svim putevima, mjestimično otežano zbog nanosa snijega, ali angažovano je skoro 30 mašina sa plugovima za čišćenje snijega i očekujem da će posao biti obavljen do kraja dana", kaže Savić.
On je dodao da su regionalni i magistralni putevi prohodni, ali da nisu dovoljno očišćeni od snijega, što očekuje da će biti postignuto u popodnevnim časovima.
Savić je dodao da su iz "Elektrodistribucije" dobili uvjeravanja da će krvarovi biti otklonjeni u toku dana.
OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ ZA TERETNJAKE PREKO CRNOG VRHA I HAN POGLEDA
Zbog snježnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna vozila na dionicama magistralnih puteva Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni vrh i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.
Iz AMS navode da u većem dijelu Republike Srpske pada snijeg koji se mjestimično zadržava na kolovozu,te da zbog niske jutarnje temperature u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima poledice.
Vozačima savjetuju opreznu vožnju i da na put ne kreću bez zimske opreme. /kraj/boj/ljlj
PUTEVI PROHODNI, SAOBRAĆAJ OTEŽAN I USPOREN ZBOG SNIJEGA
Na putevima u regiji Semberije, Majevice i Posavine uspostavljena je i održava se prohodnost saobraćaja koji se odvija otežano i usporeno zbog snijega kojeg ima na kolovozu i koji od ranog jutra intenzivno pada, rekao je Srni direktor preduzeća "Bijeljina put" Nemanja Đaković.
On kaže da su sve ekipe zimske službe na terenu, čiste snijeg i posipaju kolovoz abrazivnim materijalom.
Đaković je apelovao na vozače da prilagode vožnju stanju i uslovima na putu i naveo da se na planinskim prevojima dešavaju kratkotrajni zastoji zbog teretnih vozila bez adekvatne zimske opreme koji naprave kolone.
Prema njegovim riječima, intenzitet saobraćaja je smanjen nedjeljom, što u ovakvim uslovima nije saveznik zimskoj službi, jer gustina saobraćaja pokreće djelovanje abrazivnog materijala i time se smanjuje poledica.
Najviše snijega je na putevima na Majevici gdje je visina snježnog pokrivača iznad 15 centimetara.
PROHODNI PUTEVI NA PODRUČJU SARAJEVSKO-ROMANIJSKE REGIJE
Svi putevi na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije su prohodni, snijeg se redovno čisti i ne stvara probleme u saobraćaju, izjavio je Srni tehnički direktor preduzeća "Romanijaputevi" Dragan Buloščić.
Buloščić je naveo da su putevi redovno posipani zbog ledene kiše koja je prethodno padala, a snijeg koji pada od jutros ne zadržava se na cesti.
"Snijeg nije puno napadao, ali spremno dočekujemo najavljene obilnije padavine", rekao je Buloščić.
On je naveo da dežurne službe redovno prate situaciju i da ima dovoljno abrazivnog i posipnog materijala.
Buloščić je apelovao na vozače da se odgovorno ponašaju i da na put ne kreću bez zimske opreme.
Preduzeće "Romanijaputevi" održava oko 600 kilometara puteva na području Sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije.
(Srna/Mondo)