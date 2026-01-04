Snijeg pravi probleme u saobraćaju širom Srpske

Regionalni i magistralni putevi na području opštine Lopare su prohodni, u čišćenju snijega angažovano je oko 30 mašina, a u nekim mjesnim zajednicama nestalo je struje usljed intenzivnih snježnih padavina, rekao je načelnik opštine Rado Savić.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

"Saobraćaj se odvija na svim putevima, mjestimično otežano zbog nanosa snijega, ali angažovano je skoro 30 mašina sa plugovima za čišćenje snijega i očekujem da će posao biti obavljen do kraja dana", kaže Savić.

On je dodao da su regionalni i magistralni putevi prohodni, ali da nisu dovoljno očišćeni od snijega, što očekuje da će biti postignuto u popodnevnim časovima.

Savić je dodao da su iz "Elektrodistribucije" dobili uvjeravanja da će krvarovi biti otklonjeni u toku dana.

Lopare

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ ZA TERETNJAKE PREKO CRNOG VRHA I HAN POGLEDA

Zbog snježnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna vozila na dionicama magistralnih puteva Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni vrh i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Iz AMS navode da u većem dijelu Republike Srpske pada snijeg koji se mjestimično zadržava na kolovozu,te da zbog niske jutarnje temperature u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima poledice.

Vozačima savjetuju opreznu vožnju i da na put ne kreću bez zimske opreme. /kraj/boj/ljlj

PUTEVI PROHODNI, SAOBRAĆAJ OTEŽAN I USPOREN ZBOG SNIJEGA

Na putevima u regiji Semberije, Majevice i Posavine uspostavljena je i održava se prohodnost saobraćaja koji se odvija otežano i usporeno zbog snijega kojeg ima na kolovozu i koji od ranog jutra intenzivno pada, rekao je Srni direktor preduzeća "Bijeljina put" Nemanja Đaković.

On kaže da su sve ekipe zimske službe na terenu, čiste snijeg i posipaju kolovoz abrazivnim materijalom.

Đaković je apelovao na vozače da prilagode vožnju stanju i uslovima na putu i naveo da se na planinskim prevojima dešavaju kratkotrajni zastoji zbog teretnih vozila bez adekvatne zimske opreme koji naprave kolone.

Prema njegovim riječima, intenzitet saobraćaja je smanjen nedjeljom, što u ovakvim uslovima nije saveznik zimskoj službi, jer gustina saobraćaja pokreće djelovanje abrazivnog materijala i time se smanjuje poledica.

Najviše snijega je na putevima na Majevici gdje je visina snježnog pokrivača iznad 15 centimetara.

PROHODNI PUTEVI NA PODRUČJU SARAJEVSKO-ROMANIJSKE REGIJE

Svi putevi na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije su prohodni, snijeg se redovno čisti i ne stvara probleme u saobraćaju, izjavio je Srni tehnički direktor preduzeća "Romanijaputevi" Dragan Buloščić.

Buloščić je naveo da su putevi redovno posipani zbog ledene kiše koja je prethodno padala, a snijeg koji pada od jutros ne zadržava se na cesti.

Istočno Sarajevo

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

"Snijeg nije puno napadao, ali spremno dočekujemo najavljene obilnije padavine", rekao je Buloščić.

On je naveo da dežurne službe redovno prate situaciju i da ima dovoljno abrazivnog i posipnog materijala.

Buloščić je apelovao na vozače da se odgovorno ponašaju i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Preduzeće "Romanijaputevi" održava oko 600 kilometara puteva na području Sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije.

