Snijeg u Banjaluci: "Zimska služba u punom kapacitetu od ranog jutra"

Ekipe zimske službe u Banjaluci rade u punom kapacitetu i zbog snježnih padavina na terenu su od ranih jutarnjih časova, saopšteno je iz Gradske uprave Banjaluka.

Izvor: Grad Banja Luka

"Prema podacima sa terena, nakon ledene kiše, počele su snježne padavine, te nadležne službe od ranih jutarnjih časova djeluju na području Manjače. Ekipe su trenutno na području Ljubačeva, Rekavica, Aginog Sela, te drugim lokacijama gdje čiste snijeg", navodi se u saopštenju.

Iz Gradske uprave ističu da je jutros izvršeno i posipanje saobraćajnica, te da su ekipe u stalnom obilasku terena da bi se pravovremeno djelovalo.

"Saobraćaj se odvija u skladu sa zimskim uslovima, a učesnicima je upućen apel za dodatni oprez, kao i da za vozila koriste obaveznu zimsku opremu", dodaje se u saopštenju.

(Mondo)