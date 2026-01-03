Upozorenje meteorologa: Očekuju se jače snježne padavine, najviše snijega na jugoistoku

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda saopšteno je da se tokom noći očekuje jače pogoršanje vremena uz obilnije padavine i zahlađenje.

Izvor: Shutterstock

Do jutra će padavine zahvatiti sve krajeve pa će tokom dana biti oblačno i sve hladnije uz obilniji snijeg u svim predjelima osim Hercegovine gdje se očekuju obilna kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom.

Kako su naveli – u nedjelju, 4. januara očekuju se jače snježne padavine uz brzo formiranje i porast snježnog pokrivača. Do ponedjeljka ujutru očekuje se od 10 do 30 cm snijega (najviše na jugoistoku), na krajnjem sjeverozapadu manji snježni pokrivač, a u brdsko-planinskim predjelima očekuje se od 30 do 50 cm snijega.

"U brdsko-planinskim predjelima će duvati jak vjetar koji će stvarati snježne nanose i vijavice. U ponedjeljak će padavine biti slabije uz manji porast snježnog pokrivača, a nove jače padavine se očekuju u utorak 6. januara", navedeno je iz RHMZ.

Prema najavama meteorologa sa stranice BHMeteo, pojedini krajevi će usljed teškog i mokrog snijega imati problema sa nestankom električne energije uz probleme na putnim pravcima. Objavili su i grafični prikaz stanja sa padavinama za naredna dva dana.

Iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice pozivaju stanovništvo, pravna i fizička lica, da blagovremeno preduzmu sve mjere i radnje na zaštiti ljudi i materijalnih dobara, te da svoje aktivnosti na otvorenom prostoru prilagode najavama meteorologa.

Vozači se skreće pažnja da je od 1. novembra do 1. aprila obavezna upotreba zimske opreme na vozilima, te da bez nje ne bi trebali uopšte da kreću na put.