Snažan snježni talas od nedjelje: U brdsko-planinskim predjelima do 50 centimetara novog pokrivača

Snažan snježni talas od nedjelje: U brdsko-planinskim predjelima do 50 centimetara novog pokrivača

Autor Dušan Volaš
0

Obilnije snježne padavine uz brzo formiranje i rast snježnog pokrivača očekuju se od nedjelje, 4. januara, osim na jugu, gdje će padati kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Snijeg stiže u veći dio Republike Srpske Izvor: Shutterstock

Do ponedjeljka, 5. januara, u brdsko-planinskim predjelima očekuje se do 50 centimetara snijega, a jak vjetar stvaraće snježne nanose i vijavice.

U ostalim predjelima očekuje se od deset do 30 centimetara snijega, najviše na jugoistoku, a manji snježni pokrivač biće na krajnjem sjeverozapadu.

U ponedjeljak će padavine biti slabije uz manji rast snježnog pokrivača, a nove se očekuju u utorak, 6. januara.

Na jugu Hercegovine jača kiša očekuje se od sutra uveče, tokom nedjelje i ponedjeljka u prvom dijelu dana.

Na jugu Hercegovine od danas do ponedjeljka, 5. januara, očekuje se od 120 do 180 litara kiše po metru kvadratnom, a lokalno može biti i obilnijih padavina.

"Zbog obilnih padavina na jugu moguća je pojava bujičnih vodotokova i problemi sa oborinskim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama", dodaje se u saopštenju.

