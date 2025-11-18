logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snijeg zabijelio planine u BiH (FOTO)

Snijeg zabijelio planine u BiH (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

U BiH snijeg jutros pada na Bjelašnici, Јahorini i Vlašiću i formiran je mali snježni pokrivač, a snijeg je zabijelio i Kozaru.

Snijeg na planinama u BiH Izvor: Nacionalni park Kozara

Kako se može vidjeti na fotografijama, na Kozari je palo nekoliko centimetara snijega.

Slično je i na Bjelašnici, Vlašiću i Jahorini gdje su takođe zabilježene prve pahulje. Na Bjelašnici je jutros u 7 sati temperatura vazduha bila minus četiri stepena.

U BiH će danas preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, u višim područjima i na planinama sa snijegom i temperaturom od dva do sedam stepeni Celzijusovih.

U brdsko-planinskim predjelima biće oblačno sa kišom koja će preći u susnježicu i snijeg uz formiranje snježnog pokrivača.

Očekuje se od pet do 15 centimetara snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

snijeg Kozara Jahorina Vlašić Bjelašnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ