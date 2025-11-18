U BiH snijeg jutros pada na Bjelašnici, Јahorini i Vlašiću i formiran je mali snježni pokrivač, a snijeg je zabijelio i Kozaru.
Kako se može vidjeti na fotografijama, na Kozari je palo nekoliko centimetara snijega.
Slično je i na Bjelašnici, Vlašiću i Jahorini gdje su takođe zabilježene prve pahulje. Na Bjelašnici je jutros u 7 sati temperatura vazduha bila minus četiri stepena.
Snijeg zabijelio planine u BiH (FOTO)
Snijeg na Jahorini
Snijeg na Vlašiću
Snijeg na Bjelašnici
U BiH će danas preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, u višim područjima i na planinama sa snijegom i temperaturom od dva do sedam stepeni Celzijusovih.
U brdsko-planinskim predjelima biće oblačno sa kišom koja će preći u susnježicu i snijeg uz formiranje snježnog pokrivača.
Očekuje se od pet do 15 centimetara snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
(Mondo)