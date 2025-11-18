Snijeg zabijelio planine u BiH (FOTO)

U BiH snijeg jutros pada na Bjelašnici, Јahorini i Vlašiću i formiran je mali snježni pokrivač, a snijeg je zabijelio i Kozaru.

Izvor: Nacionalni park Kozara

Kako se može vidjeti na fotografijama, na Kozari je palo nekoliko centimetara snijega.

Slično je i na Bjelašnici, Vlašiću i Jahorini gdje su takođe zabilježene prve pahulje. Na Bjelašnici je jutros u 7 sati temperatura vazduha bila minus četiri stepena.

U BiH će danas preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, u višim područjima i na planinama sa snijegom i temperaturom od dva do sedam stepeni Celzijusovih.

U brdsko-planinskim predjelima biće oblačno sa kišom koja će preći u susnježicu i snijeg uz formiranje snježnog pokrivača.

Očekuje se od pet do 15 centimetara snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

(Mondo)