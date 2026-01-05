logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nezakonitosti i nepravilnosti u radu": Košarac firmi iz Novog Travnika oduzeo dozvolu za proizvodnju dronova

"Nezakonitosti i nepravilnosti u radu": Košarac firmi iz Novog Travnika oduzeo dozvolu za proizvodnju dronova

Autor Dušan Volaš Izvor Klix
0

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac donio je rješenje kojim se kompaniji BNT Tvornica mašina i hidraulike iz Novog Travnika oduzima dozvola za proizvodnju dronova zbog, kako se navodi, kršenja Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

"Nezakonitosti i nepravilnosti u radu": Košarac firmi iz Novog Travnika oduzeo dozvolu za proizvodnju dronova Izvor: FTV/Printscreen

Postupajući po nalogu ministra Košarca, Inspektorat je u proteklom periodu izvršio redovan, a potom i vanredni inspekcijski nadzor, prilikom kojih je ustanovljeno mnoštvo nezakonitosti i nepravilnosti u aktivnostima kompanije BNT u vezi s proizvodnjom dronova.

"Protiv kompanije BNT Novi Travnik i odgovornog lica u ovom pravnom subjektu biće pokrenuti prekršajni postupci pred nadležnim pravosudnim institucijama, s prijedlogom da budu kažnjeni maksimalnim novčanim kaznama zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u radu", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljne trgovine BiH.

Inspekcijskim kontrolama ustanovljeno je da stvarne količine te tehničke i operativne karakteristike proizvedenih dronova ne odgovaraju podacima navedenim u zahtjevu kompanije BNT za izdavanje odobrenja za proizvodnju prototipa navedenog sredstva.

"Uočene su razlike, koje ukazuju na to da je kompanija BNT izvršila značajne izmjene tehničkih i operativnih karakteristika dronova, a da o tome prethodno nije obavijestila Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljne trgovine BiH.

Inspekcijski nalazi pokazuju da je kompanija BNT bez pravnog osnova nastavila s proizvodnjom dronova i nakon što je istekao rok za koji je odobrenje bilo važeće.

"Nezakonitosti su utvrđene i u vezi s kooperantskim ugovorima koje je zaključivala kompanija BNT, a koji nisu predočeni inspekcijskim organima, niti su dostavljeni Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u zakonom predviđenom roku. S obzirom na to da je utvrđeno postupanje suprotno važećim zakonskim propisima, ministar Košarac je, u skladu sa Zakonom o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, donio rješenje o oduzimanju dozvole za proizvodnju dronova kompaniji BNT, a protiv koje će biti pokrenuti i prekršajni postupci", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljne trgovine BiH.

U krugu kompanije BNT Novi Travnik krajem oktobra 2025. godine u prisustvu premijera Vlade Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije predstavljena su dva tipa vojnih dronova. Kompanija BNT Novi Travnik je od svog nastanka jedna od najznačajnijih kompanija u oblasti namjenske industrije Federacije BiH sa bogatim iskustvom u proizvodnji artiljerijskih oružja.

(Klix/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

naoružanje dron fabrika Novi Travnik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ