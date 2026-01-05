"Nezakonitosti i nepravilnosti u radu": Košarac firmi iz Novog Travnika oduzeo dozvolu za proizvodnju dronova

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac donio je rješenje kojim se kompaniji BNT Tvornica mašina i hidraulike iz Novog Travnika oduzima dozvola za proizvodnju dronova zbog, kako se navodi, kršenja Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Postupajući po nalogu ministra Košarca, Inspektorat je u proteklom periodu izvršio redovan, a potom i vanredni inspekcijski nadzor, prilikom kojih je ustanovljeno mnoštvo nezakonitosti i nepravilnosti u aktivnostima kompanije BNT u vezi s proizvodnjom dronova.

"Protiv kompanije BNT Novi Travnik i odgovornog lica u ovom pravnom subjektu biće pokrenuti prekršajni postupci pred nadležnim pravosudnim institucijama, s prijedlogom da budu kažnjeni maksimalnim novčanim kaznama zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u radu", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljne trgovine BiH.

Inspekcijskim kontrolama ustanovljeno je da stvarne količine te tehničke i operativne karakteristike proizvedenih dronova ne odgovaraju podacima navedenim u zahtjevu kompanije BNT za izdavanje odobrenja za proizvodnju prototipa navedenog sredstva.

"Uočene su razlike, koje ukazuju na to da je kompanija BNT izvršila značajne izmjene tehničkih i operativnih karakteristika dronova, a da o tome prethodno nije obavijestila Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljne trgovine BiH.

Inspekcijski nalazi pokazuju da je kompanija BNT bez pravnog osnova nastavila s proizvodnjom dronova i nakon što je istekao rok za koji je odobrenje bilo važeće.

"Nezakonitosti su utvrđene i u vezi s kooperantskim ugovorima koje je zaključivala kompanija BNT, a koji nisu predočeni inspekcijskim organima, niti su dostavljeni Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u zakonom predviđenom roku. S obzirom na to da je utvrđeno postupanje suprotno važećim zakonskim propisima, ministar Košarac je, u skladu sa Zakonom o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, donio rješenje o oduzimanju dozvole za proizvodnju dronova kompaniji BNT, a protiv koje će biti pokrenuti i prekršajni postupci", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljne trgovine BiH.

U krugu kompanije BNT Novi Travnik krajem oktobra 2025. godine u prisustvu premijera Vlade Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije predstavljena su dva tipa vojnih dronova. Kompanija BNT Novi Travnik je od svog nastanka jedna od najznačajnijih kompanija u oblasti namjenske industrije Federacije BiH sa bogatim iskustvom u proizvodnji artiljerijskih oružja.

