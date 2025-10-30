logo
Hrvatska nabavlja oružje u vrijednosti od skoro 2 milijarde evra

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić izjavio je da je Odbor za odbranu Hrvatskog sabora odobrio nabavku oružja u vrijednosti od 1,94 milijardi evra.

Hrvatska vojska Izvor: Shutterstock

Anušić je nakon zatvorene sjednice Odbora rekao da je odobrena nabavka sistema protivdronske zaštite, 44 tenka "leopard", 18 samohodnih haubica "cezar" i 420 teških terenskih kamiona "tatra".

On je naveo da će tenkovi, haubice i kamioni biti finansirani zajmovima EU, dok će sistem protivdronske zaštite, čija je cijena 125 miliona evra bez PDV-a, biti plaćen iz budžeta Hrvatske.

Sistem će štititi vojnu ifrastrukturu, uključujući dva aerodroma, prenosi portal "Indeks".

