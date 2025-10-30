Hrvatska pokušava da zaustavi apartmanizaciju obale: Novi zakon mijenja pravila igre u turizmu

Hrvatska uvodi nova pravila u turizmu kako bi ograničila nekontrolisanu gradnju i širenje privatnog smještaja na obali.

Izvor: Peter Schickert / imago stock&people / Profimedia

Hrvatska vlada novim Zakonom o turizmu i pravilima o gradnji pokušava da stane na kraj nekontrolisanoj apartmanizaciji obale i pretvaranju hotelskih kompleksa u privatne vile i apartmane.

Ovim mjerama država želi da ograniči rast kratkoročnog turističkog najma i podstakne dugoročno izdavanje nekretnina, kako bi se stabilizovalo tržište stanovanja i zaštitio održivi razvoj turizma.

Tokom posljednjih godina na jadranskoj obali došlo je do prave ekspanzije privatnog smještaja.

Hoteli i luksuzni resorti često su građeni kao objedinjeni kompleksi, a potom bi se, kroz proces etažiranja, pretvarali u zbirku privatnih vila i apartmana.

Novi propisi treba da zaustave tu praksu, lokalne vlasti više neće moći da odobravaju etažiranje ukoliko objekat nema centralno upravljanje i hotelski karakter.

Istovremeno, zakon predviđa i poreznu reformu kojom bi se ograničio broj stanova i kuća namenjenih kratkoročnom turističkom najmu.

Cilj je da se dio tih nekretnina ponovo uključi u tržište dugoročnog izdavanja, čime bi se obezbjedio pristupačniji smještaj za stanovništvo.

U pojedinim dalmatinskim županijama već se bilježi pad broja aktivnih apartmana.

U Zadarskoj županiji, na primjer, ove sezone registrovano je oko sedam hiljada ležajeva manje nego prošle godine. Mnogi iznajmljivači, suočeni sa slabijom popunjenošću i višim troškovima, odlučili su da svoje nekretnine izdaju dugoročno.

Ipak, udruženja malih iznajmljivača upozoravaju da se problem stambene politike ne može rješavati samo smanjenjem broja turističkih kapaciteta.

Oni ističu da je procenat stanova koji se koriste za turistički najam zapravo vrlo mali u odnosu na ukupan broj praznih nekretnina, pa smatraju da bi država trebalo da pronađe uravnotežen pristup koji neće ugroziti male porodične biznise.

Dodatnu pažnju izazvao je i podatak da se i deo državnih nekretnina koristi za turistički najam, umjesto za stambene potrebe. Kompanija Državne nekretnine d.o.o. najavila je pojačane kontrole i nultu toleranciju prema neovlašćenom podnajmu državnih stanova.

Smanjenje broja apartmana i stroža pravila za kategorizaciju hotelskih objekata trebalo bi, prema planovima vlasti, da doprinesu održivijem turizmu i ravnomjernijem razvoju obale.

Međutim, koliko će novi zakon zaista promeniti praksu i sprečiti dalje pretvaranje hotela u privatne komplekse, pokazaće već naredne turističke sezone.

(EUpravo zato)