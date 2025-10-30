Otmice, iznude, krijumčarenja: U toku velika akcija lociranja i hapšenja kriminalnih grupa na granici BiH i Hrvatske

Na području Velike Kladuše u BiH i Sisačko-moslavačke županije u Hrvatskoj u toku je policijska akcija usmjerena na sprečavanje i otkrivanje avganistanskih kriminalnih grupa koje su djelovale u pograničnom pojasu, saopšteno je iz Sipe.

Izvor: SIPA

Akcija se provodi na području Velike Kladuše, te pograničnih područja Gradina, Grljevac, Zborište i Stabandža.

Cilj je lociranje, identifikacija i hapšenje članova organizovanih kriminalnih grupa koje čine migranti porijeklom iz Avganistana, a dovode se u vezu sa otmicama, razbojništavima, iznudom i drugim krivičnim djelima počinjenih na štetu drugih migranata na području Unsko-sanskog kantona i BiH.

U akciji "Istok svot" angažovano je više od 300 policijskih službenika iz policijskih tijela iz BiH i policijskih službenika MUP-a Hrvatske.

Ovoj kriminalnoj grupi na teret se stavljaju krivična djela organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata i krijumčarenje ljudi, organizovani kriminal, otmica, iznudam, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

U akciji učestvuju pripadnici Sipe, u saradnji sa pripadnicima MUP-a Unsko-sanskog kantona, Granične policije BiH, Federalne uprave policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, te službenicima Službe za poslove sa strancima BiH uz podršku Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.

Ova zajednička akcija rezultat je višegodišnjeg predanog rada i saradnje policije Unsko-sanskog kantona sa drugim policijskim agencijama u BiH, kažu iz kantonalnog MUP-a.

Akcija se provodi pod nadzorom Tužilaštva BiH i Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.