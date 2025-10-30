Interpol Zagreb tražio hapšenje: U Zenici priveden član kriminalne grupe

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (Sipa) uhapsili su na području Zenice jednu osobu koja se nalazila na potjernici.

Izvor: SIPA

Potjernicu je raspisao NCB Interpol Zagreb radi krivičnog gonjenja za krivična djela "Kriminalno udruživanje" i "Počinjenje krivičnog djela kao član kriminalne grupe", koja su propisana Krivičnim zakonom Republike Hrvatske.

Hapšenje je izvršeno zahvaljujući operativnim saznanjima i brzoj reakciji policijskih službenika Sipa – FAST tima, koji su locirali osumnjičeno lice. Akcija lišenja slobode realizovana je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon završene kriminalističke obrade u prostorijama Sipe, uhapšeno lice je predato u dalju nadležnost Suda Bosne i Hercegovine radi preduzimanja zakonom predviđenih mjera, objavili su federalni mediji.