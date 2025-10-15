SIPA o akciji "Border": Kod uhapšenih carinika pronađeno 130.000 KM

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) i MUP-a Republike Srpske uhapsili su, zbog sumnje na korupciju, četiri carinska službenika koji rade na prelazima Gradiška, Kozarska Dubica, Gradina i Brod.

Izvor: Profimedia/ELVIS BARUKCIC / AFP

Prilikom pretresa koji su okončani na pet lokacija, otkriven je i privremeno oduzet novac u iznosu od 130.000 KM, mobilni telefoni, bilješke i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku, saopšteno je iz Sipe.

Iz Tužilaštva BiH je saopšteno da su pretresi izvršeni u okviru predmeta za koruptivna krivična djela primanja dara.

Aktivnostima su obuhvaćeni pripadnici carinskih organa u okviru Uprave za indirektno oporezivanje BiH osumnjičeni za koruptivna krivična djela prilikom procesa ulaska robe i putnika na područje BiH.

Nakon što osumnjičeni budu predati Tužilaštvu BiH, tužilac će donijeti odluku o daljim aktivnostima u predmetu.

Iz Sipe je jutros saopšteno da se operativna akcija "Border" sprovodi po nalogu Suda BiH, pod nadzorom Tužilaštva BiH i u saradnji sa pripadnicima MUP-a Republike Srpske.

