Ušivene u zavjese i skrivene pod biljkama: Gdje sve Nijemci pronalaze zaboravljene marke

Prema procjenama, 24 godine nakon uvođenja evra, oko 12 milijardi njemačkih maraka još uvijek nije promijenjeno.

Izvor: Shuttershtock

Nijemci i dalje čuvaju oko 12 milijardi njemačkih maraka u svojim dušecima.

"Ljudi obično dolaze nakon što isčiste stanove prijatelja ili rođaka i pronalaze novčanice ili, češće, kovanice njemačkih maraka na raznim mjestima", rekao je Uve Dajhert, portparol Njemačke centralne banke (Bundesbanke), Evangelističkoj novinskoj agenciji (EPD).

Pored dušeka, najčešća mjesta gde se nalaze veće količine su stare kutije za lijekove ili kekse. Novac se takođe otkriva ispod sobnih biljaka, a kovanice se nalaze u staroj odjeći ili čak ušivene u zavjese. Predstavnici centralne banke kažu da su takođe primijetili trend rasprodaje kolekcija kovanica.

"Jasno je da su kolekcionari shvatili da vrijednost njihovih kolekcija više neće rasti, pa su odlučili da unovče svoje numizmatičke kolekcije", kaže Dajhert.

Marke i van Njemačke

Ali postoje izuzeci: kovanice od pet maraka izdate između 1953. i 1971. godine, zbog visokog sadržaja srebra, čija cijena stalno raste, i dalje dobro stoje na numizmatičkom tržištu. Prema procjenama, 24 godine nakon uvođenja evra, oko 12 milijardi njemačkih maraka još uvijek nije razmijenjeno – 5,6 milijardi u novčanicama i 6,5 milijardi u kovanicama.

Centralna banka nema podatke o tome koliko je maraka u opticaju u samoj Njemačkoj. Jedan od razloga zašto tako velika količina novca nije razmijenjena je taj što se mnoge marke drže van Njemačke, što otežava zamjenu za evre.

"Ali postoje i drugi, emotivniji razlozi. Mnogi ljudi, posebno stariji građani, povezuju njemačku marku sa poslijeratnim ekonomskim oporavkom i prosperitetom", rekao je Dajhert.

Ekonomski psiholog Stefan Trautman iz Instituta za ekonomske nauke Alfred Veber u Hajdelbergu smatra da se činjenica da je toliko njemačkih maraka još uvijek u opticaju može objasniti povjerenjem koje Nijemci imaju u gotovinu.

"U Njemačkoj ljudi i dalje vjeruju gotovini i lako se može desiti da velike sume novca budu negdje zaboravljene", kaže Trautman.

Ali svi mogu biti mirni ako promiene mišljenje: Njemačka je jedna od rijetkih zemalja evrozone gdje ne postoji vremensko ograničenje za zamjenu njemačkih maraka za evro. A kurs od 1,95 maraka za jedan evro se takođe neće promijeniti.

(EUpravo zato)