logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Falsifikatori i dalje ciljaju 100 KM i 50 KM: Povlačenje starih izdanja - potez koji je "upalio"

Falsifikatori i dalje ciljaju 100 KM i 50 KM: Povlačenje starih izdanja - potez koji je "upalio"

Autor Dušan Volaš
0

Povlačenje iz opticaja novčanica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 KM, puštenih u opticaj između 1998. i 2009. godine, olakšalo je provjeru autentičnosti i otkrivanje krivotvorina, potvrđeno je iz Centralne banke BiH.

Najviše se krivotvore novčanice od 100 KM i 50 KM Izvor: Shutterstock

U prvoj polovini 2025. od novčanica koje su dostavljene na vještačenje u Centralnu banku BiH registrovano je ukupno 411 komada krivotvorenih novčanica konvertibilne marke, što je više u odnosu na isti period prošle godine kada je registrovano 185 komada takvih novčanica.

Od spomenutih 411 krivotvorina KM, njih 207 (50,4 odsto) su krivotvorine izdanja novčanica koje od 1. januara 2025. nisu više u opticaju. Poređenja radi, u toku cijele 2024, kada su još bile u opticaju, registrovano ih je 106 (31,5 odsto).

U pogledu apoenske strukture najviše krivotvorenih novčanica je bilo u apoenima od 100 KM (268 komada) i 50 KM (68 komada).

Iako se do 31. decembra 2024. u opticaju nalazio izuzetno mali broj novčanica starijih izdanja, krivotvorine starih izdanja su uvijek bile značajno zastupljene (do 2023. uvijek više od 50 odsto).

Novčanice apoena 10, 20, 50 i 100 KM koje su ostale u opticaju imaju unaprijeđena zaštitna obilježja čime se značajno otežava njihovo krivotvorenje, a istovremeno je lakše provjeriti njihovu autentičnost.

Možda će vas zanimati

Tagovi

novčanice novac falsifikat Centralna banka Bih

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ