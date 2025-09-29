Falsifikatori i dalje ciljaju 100 KM i 50 KM: Povlačenje starih izdanja - potez koji je "upalio"

Povlačenje iz opticaja novčanica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 KM, puštenih u opticaj između 1998. i 2009. godine, olakšalo je provjeru autentičnosti i otkrivanje krivotvorina, potvrđeno je iz Centralne banke BiH.

Izvor: Shutterstock

U prvoj polovini 2025. od novčanica koje su dostavljene na vještačenje u Centralnu banku BiH registrovano je ukupno 411 komada krivotvorenih novčanica konvertibilne marke, što je više u odnosu na isti period prošle godine kada je registrovano 185 komada takvih novčanica.

Od spomenutih 411 krivotvorina KM, njih 207 (50,4 odsto) su krivotvorine izdanja novčanica koje od 1. januara 2025. nisu više u opticaju. Poređenja radi, u toku cijele 2024, kada su još bile u opticaju, registrovano ih je 106 (31,5 odsto).

U pogledu apoenske strukture najviše krivotvorenih novčanica je bilo u apoenima od 100 KM (268 komada) i 50 KM (68 komada).

Iako se do 31. decembra 2024. u opticaju nalazio izuzetno mali broj novčanica starijih izdanja, krivotvorine starih izdanja su uvijek bile značajno zastupljene (do 2023. uvijek više od 50 odsto).

Novčanice apoena 10, 20, 50 i 100 KM koje su ostale u opticaju imaju unaprijeđena zaštitna obilježja čime se značajno otežava njihovo krivotvorenje, a istovremeno je lakše provjeriti njihovu autentičnost.