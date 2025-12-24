logo
Milan Novitović pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora

Autor Brankica Spasenić
0

Novitović je bivši v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS) gdje je postavljen još dok je bio u Ujedinjenoj Srpskoj, dok je kasnije otišao na mjesto direktora šumskog gazdinstva ”Drina Srebrenica" kao kadar NPS-a.

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Milana Novitovića (55) iz Bijeljine na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja

Vijeće Vrhovnog suda RS je odbilo žalbe kao nesnovane i potvrdilo presudu Okružnog suda Banjaluka iz novembra prošle godine, a Novitoviću je, osim zatvorske kazne, izrečena i mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti rukovodioca u organima javne uprave u trajanju od dvije godine.

Novitović je bio optužen da je nezakonito omogućio prethodnom direktoru ove uprave Veseljku Elezu da tri mjeseca po isteku mandata prima direktorsku platu na osnovu čega mu je isplaćeno 12.036 KM na štetu budžeta RUCZ.

Prema optužnici, djelo je počinjeno od 26. avgusta 2019. do 23. novembra 2019. godine kada je Novitović obavljao direktorsku funkciju. Navedeno je da je 26. avgusta 2019. donio rješenje o utvrđivanju statusa neraspoređenog državnog službenika za Eleza te prava na platu koju je ostvarivao kao direktor, iako je znao da je njegov prethodnik razriješen funkcije rješenjem Vlade RS zbog podnošenja ostavke, a ne zbog isteka mandata.

Novitoviću je naloženo da u budžet RS uplati 12.036 KM, 15 dana od pravosnažnosti presude.

Milan Novitović

