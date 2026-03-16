Iran objavio glavni uslov za okončanje rata: Postavili ultimatum Americi

Iran nije tražio prekid vatre, rekao je ministar spoljnih poslova Abas Arakči, i želi da bilo kakav kraj rata sa Izraelom i SAD bude konačan, javila je poluzvanična novinska agencija SNN. Iranski ministar spoljnih poslova je jasno stavio do znanja da je glavni uslov Irana za mir da to bude konačno rješenje, bez ikakvih daljih posljedica.

Arakči je dodao da je Ormuski moreuz zatvoren "samo za neprijatelje i one koji podržavaju njihovu agresiju". Portparol ministarstva spoljnih poslova dodao je da brodovi država koje ne učestvuju u ratu mogu da prolaze kroz moreuz u koordinaciji i uz odobrenje iranskih snaga.

Petina globalne nafte prolazi kroz moreuz

Oko petine svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa obično prolazi kroz Ormuski moreuz, koji je efikasno zatvoren nedeljama otkako je 28. februara počeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je u subotu Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju, Veliku Britaniju i druge zemlje pogođene ograničenjem isporuke nafte kroz Ormuski moreuz da se pridruže naporima za ponovno otvaranje plovnih puteva.

Koalicija za bezbjednost moreuza

Francuska nastoji da okupi koaliciju kako bi obezbijedila moreuz kada se bezbjednosna situacija stabilizuje, dok Velika Britanija sa saveznicima razmatra niz opcija kako bi se osigurala bezbjednost brodskog prometa, rekli su zvaničnici.

Još je prerano reći da li EU kao blok može igrati ulogu u takvoj inicijativi, smatraju diplomate i zvaničnici. Japan i Australija su u ponedjeljak saopštili da neće učestvovati u misiji u Ormuskom moreuzu.

