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Crnogorci impresionirali Fon der Lajen: "Članstvo u EU je na dohvat ruke" 1

Crnogorci impresionirali Fon der Lajen: "Članstvo u EU je na dohvat ruke"

Autori Vesna Kerkez Autori Fena/Srna
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Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je u Tivtu da je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji na dohvat ruke, pohvalivši brzinu sprovođenja reformi.

Ursula fon der Lajen: Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji na dohvat ruke Izvor: Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji na dohvat ruke.

"Brzina sprovođenja komplikovanih reformi je impresivna", rekla je fon der Lajenova na konferenciji za novinare u Tivtu nakon samita EU-Zapadni Balkan.

Cilj Crne Gore je da do 2028. godine postane 28. članica EU.

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Tagovi

Crna Gora EU Ursula fon der Lajen

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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