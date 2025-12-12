Crnoj Gori spriječen put ka EU? Francuska blokira ključne oblasti u pregovorima

Francuska je blokirala pojedine dijelove u pregovorima za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, ali se očekuje da će Crna Gora sljedeće sedmice zatvoriti tri oblasti.

Francuska je blokirala zatvaranje dva dela u pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, ali se očekuje da će Podgorica sljedeće sedmice ipak zatvoriti tri oblasti, potvrdili su diplomatski izvori nakon sastanka stalnih predstavnika zemalja članica EU u Briselu.

Prema izvorima TVCG-a, Crna Gora bi trebalo da zatvori sljedeće pregovaračke oblasti:

Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Slobodno kretanje kapitala

Pravo privrednih društava

Međuvladina konferencija planirana je za 16. decembar, prije početka sjednice Savjeta ministara za opšte poslove EU.

Otvorene ostaju oblasti poljoprivrede i ribarstva

Francuska se protivila zatvaranju oblasti Poljoprivreda i ruralni razvoj i Ribarstvo, zbog čega te teme ostaju otvorene i nakon posljednjeg kruga konsultacija.

Diplomatski izvori navode da će se stalni predstavnici zemalja članica ponovo sastati tokom vikenda, što bi mogla biti dodatna prilika za razgovor o potencijalnom zatvaranju još nekih oblasti pre međuvladine konferencije, prenosi Index.

Crna Gora najdalje odmakla zemlja Zapadnog Balkana

Crna Gora je pregovore o članstvu u EU zvanično započela 29. juna 2012. godine, nakon što je 2010. dobila status kandidata. Od tada je otvorila sve pregovaračke oblasti, a privremeno zatvorila nekoliko, ostajući najdalje odmakla zemlja Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija.