Crnoj Gori spriječen put ka EU? Francuska blokira ključne oblasti u pregovorima

Francuska je blokirala pojedine dijelove u pregovorima za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, ali se očekuje da će Crna Gora sljedeće sedmice zatvoriti tri oblasti.
Francuska je blokirala zatvaranje dva dela u pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, ali se očekuje da će Podgorica sljedeće sedmice ipak zatvoriti tri oblasti, potvrdili su diplomatski izvori nakon sastanka stalnih predstavnika zemalja članica EU u Briselu.
Prema izvorima TVCG-a, Crna Gora bi trebalo da zatvori sljedeće pregovaračke oblasti:
- Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga
- Slobodno kretanje kapitala
- Pravo privrednih društava
Međuvladina konferencija planirana je za 16. decembar, prije početka sjednice Savjeta ministara za opšte poslove EU.
Otvorene ostaju oblasti poljoprivrede i ribarstva
Francuska se protivila zatvaranju oblasti Poljoprivreda i ruralni razvoj i Ribarstvo, zbog čega te teme ostaju otvorene i nakon posljednjeg kruga konsultacija.
Diplomatski izvori navode da će se stalni predstavnici zemalja članica ponovo sastati tokom vikenda, što bi mogla biti dodatna prilika za razgovor o potencijalnom zatvaranju još nekih oblasti pre međuvladine konferencije, prenosi Index.
Crna Gora najdalje odmakla zemlja Zapadnog Balkana
Crna Gora je pregovore o članstvu u EU zvanično započela 29. juna 2012. godine, nakon što je 2010. dobila status kandidata. Od tada je otvorila sve pregovaračke oblasti, a privremeno zatvorila nekoliko, ostajući najdalje odmakla zemlja Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija.