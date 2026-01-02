logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sahranjen novinar Darko Gavrilović

Sahranjen novinar Darko Gavrilović

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Dugogodišnji novinar Darko Gavrilović sahranjen je danas na Novom groblju u Kotor Varošu.

Sahranjen novinar Darko Gavrilović Izvor: Glas Srpske

Uz porodicu i rodbinu, posljednjem ispraćaju prisustvovale su brojne kolege novinari, prijatelji, predstavnici političkog i društvenog života Republike Srpske i opštine Kotor Varoš.

Darko je među kolegama ostavio neizbrisiv trag, prevashodno kao neizmjeran čovjek i prijatelj, ali i kao veliki profesionalac.

Ostaće upamćen po pregalničkom radu, ali i neizaboravnim druženjima sa prijateljima i radnim kolegama.

Gavrilović je preminuo u srijedu, 31. decembra, u Banjaluci u 45. godini života nakon kraće i teške bolesti.

Darko Gavrilović rođen je 1980. godine, a tokom bogate profesionalne karijere ostavio je neizbrisiv trag u najznačajnijim medijskim kućama u Republici Srpskoj.

On je radio u Novinskoj agenciji Republike Srpske - SRNA, "Glasu Srpske" i "Nezavisnim novinama".

Prerani odlazak Darka Gavrilovića predstavlja veliki gubitak za novinarsku zajednicu i sve koji su imali čast da sarađuju sa njim.

Možda će vas zanimati

Tagovi

novinari in memoriam

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ