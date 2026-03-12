logo
"Osvetićemo krv naših Iranaca": Prvo oglašavanje novog vrhovnog vođe Modžtabe

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, poziva na zatvaranje svih američkih baza u regionu zbog nastavka napada na Iran.

Prva poruka ajatolaha Modžtabe Hamneija Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc.

Prva poruka ajatolaha Modžtabe Hamneija, od kada je u nedelju postao novi vrhovni vođaIrana, čita se na iranskoj državnoj televiziji.

Modžtaba Hamnei se nije pojavljivao u javnosti od objave njegovog imenovanja na najvišu funkciju u zemlji. Izvor upoznat sa situacijom rekao je za CNN da je vrhovni vođa na prvi dan bombardovanja SAD i Izraela zadobio prelom stopala i druge manje povrede.

Iranski ambasador na Kipru, Alireza Salarian, izjavio je za Gardian da je Hamnei povrijeđen u istom vazdušnom napadu u kojem je poginuo njegov otac, bivši vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei, zajedno sa još pet članova porodice.

Nova fotografija, objavljena na zvaničnom Telegram kanalu novog vrhovnog vođe, otkriva njegov rukopis, prenose iranski državni mediji.

U dugoj poruci, u kojoj je ajatolah obećao da će zatvoriti Ormuski moreuz za brodove, tekst je pročitan na iranskoj državnoj televiziji dok je na ekranu prikazana njegova slika.

"Osvetićemo krv naših Iranaca", dodao je, prenosi NYP.

On ističe da je to posebno važno u slučaju Minaba, gdje je američki napad u blizini škole ubio 168 ljudi, među kojima je bilo oko 110 djece.

Ova fraza simbolizuje nove početke i, između ostalog, koristi se na početku većine poglavlja Kurana.

