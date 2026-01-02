Makron uvodi najstrožu mjeru u Evropi: Djeci ispod 15 godina zabranjuje društvene mreže

Makron sprema zakon kojim bi djeci ispod 15 godina bio zabranjen pristup društvenim mrežama, po uzoru na Australiju.

Francuska se sprema za jednu od najstrožih digitalnih mjera u Evropi. Prema navodima lista Le Monde, predsjednik Emanuel Makron želi da djeci mlađoj od 15 godina potpuno zabrani pristup društvenim mrežama, a da se upotreba mobilnih telefona zabrani i u srednjim školama. Plan je da nova pravila stupe na snagu od septembra 2026. godine.

Ova odluka dolazi u trenutku kada u Francuskoj raste zabrinutost zbog uticaja interneta i društvenih mreža na maloljetnike, posebno kada je riječ o nasilju, mentalnom zdravlju i zavisnosti od ekrana. Makron je više puta javno isticao da društvene mreže vidi kao jedan od faktora koji doprinose porastu nasilja među mladima.

Prema istim izvorima, francuska vlada će početkom januara podnijeti nacrt zakona na pravne provjere, prije nego što uđe u skupštinsku proceduru. Iako Makron ovu temu nije direktno pomenuo u novogodišnjem obraćanju, naglasio je da želi da "zaštiti djecu i tinejdžere od društvenih mreža i ekrana".

Francuska već ima iskustva sa restrikcijama. Mobilni telefoni su zabranjeni u osnovnim i nižim srednjim školama još od 2018. godine, a novi plan podrazumijeva da se zabrana proširi i na srednje škole. U francuskom sistemu, učenici od 11 do 15 godina pohađaju niže srednje škole, dok bi nova pravila zahvatila i starije tinejdžere.

Australija kao primjer

Makron otvoreno navodi Australiju kao primjer. Ta zemlja je krajem 2025. godine uvela svjetski presedan, zabranivši pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina, uključujući Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube. Francuski predsjednik želi sličan model, ali uz dodatni pritisak na nivou Evropske unije.

Još 2023. godine Francuska je donijela zakon kojim se društvene mreže obavezuju da dobiju saglasnost roditelja za naloge mlađih od 15 godina, ali se u praksi pokazalo da je sprovođenje tehnički komplikovano. Zbog toga se sada ide korak dalje, ka potpunoj zabrani.

Na evropskom nivou, Evropski parlament je u novembru pozvao na uvođenje minimalne starosne granice za pristup društvenim mrežama, upravo zbog porasta problema sa mentalnim zdravljem kod adolescenata. Ipak, odluke o konkretnim zabranama i dalje su u nadležnosti pojedinačnih država članica.

Makron ovu inicijativu pokreće u politički osjetljivom trenutku. Poslije vanrednih parlamentarnih izbora 2024. godine i formiranja slabih vlada, Francuska prolazi kroz ozbiljnu političku krizu. Ipak, prema istraživanjima javnog mnjenja, zabrana društvenih mreža za mlađe od 15 godina ima snažnu podršku građana. Anketa Harris Interactive iz 2024. pokazala je da čak 73% ispitanih podržava ovakvu mjeru.

